Con presencia en el G20, México “regresa a la 1.ª división mundial”

Bibiana Belsasso *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La Presidenta Claudia Sheinbaum acudió a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los 20 (G20), que se realizó en Río de Janeiro, Brasil, el 18 y 19 de noviembre. Fue un encuentro donde estuvieron convocados los mandatarios de los países miembros del organismo, además de la Unión Africana (UA) y la Unión Europea (UE).

El G20 se refiere a un foro internacional que reúne a los países con las “mayores economías del mundo”. Durante los últimos seis años, México no fue representado por su primer mandatario, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Una buena noticia es el regreso del país al G20 con la presencia de la Presidenta Sheinbaum, quien además, sostuvo importantes reuniones bilaterales.

Para hablar sobre la participación de México en este evento esta semana, platicamos con el especialista en temas internacionales Fausto Pretelin.

Bibiana Belsasso (BB): ¿Por qué es tan importante que la Presidenta Claudia Sheinbaum acuda a este tipo de eventos?

Fausto Pretelin (FP): Es importante en el sentido en que los últimos seis años, yo digo que, haciendo un símil con el fútbol, López Obrador nos llevó a la segunda división del concierto internacional. Pongo el ejemplo de que el Real Madrid o el Barcelona, jugando la Champions, es como si ellos dijeran: “Nosotros no vamos a jugar de visitantes, solamente de local”, estarían perdiendo el 50 por ciento de los puntos, es lo que perdió México en el sexenio pasado. La interacción con el mundo no es optativa, es obligatoria, y creo que ahí quedamos rezagados. Todo esto para decirte que es importante el regreso a la primera división, siempre y cuando se mantenga, es decir, que haya consistencia durante los próximos años en esta interacción con el mundo.

La reunión con el presidente Biden, que no estaba programada, o al menos, no lo habían hecho público, fue muy importante. No creo que haya sido prudente que se haya filtrado o hayan comunicado que la mexicana le pidió información sobre lo que pasó con El Mayo Zambada, cuando la realidad es que estamos en una situación crítica a nivel geopolítico, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, algunas inquietudes de Canadá con respecto al T-MEC, son elementos que, de alguna manera, deben estar empujándose, pero bueno, en términos generales creo que fue un encuentro positivo.

BB: ¿Te gustó el tema principal que propuso México del programa Sembrando Vida, para reducir el uno por ciento del gasto militar?

FP: En realidad, yo creo que los temas ambientales están perfectamente bien tratados en el Acuerdo de París, no es necesario este tipo de programas, que inclusive, internamente en México no son muy claros, no tienen objetivos muy cuantificables. Son reminiscencias del sexenio pasado en función, tal vez, para atemperar un poco el ecocidio o la tala de árboles que provocó la construcción del Tren Maya.

BB: Hubo varios encuentros y reuniones bilaterales entre la Presidenta de México y otros mandatarios.

FP: Yo creo que es un éxito de Juan Ramón de la Fuente en el sentido de que preparó muy bien la agenda; lamento que se haya cancelado la reunión con el primer ministro japonés, pero sí, en el caso de Trudeau, llega este encuentro en un momento en el que varios primeros ministros de provincias canadienses están pidiendo que nos saquen del T-MEC, es decir, que nos quiten nuestro seguro de vida en términos comerciales, lo cual es muy riesgoso. No es Donald Trump solamente, sino también algunos canadienses, lo que habla de que centramos mucho nuestras reflexiones sobre Estados Unidos, y quizás nos está eclipsando y nos impide ver lo que está sucediendo en Canadá, en donde están creciendo los problemas, así que sí fue importante.

BB: ¿Por qué hacer pública la pregunta que se hizo sobre El Mayo Zambada al presidente Biden?

FP: En el caso de México queda demostrado que es un asunto no arreglado el tema de El Mayo Zambada, pero para estas alturas del partido, es decir, del gobierno de Biden, ya debería de pasar página la Presidenta, obviamente utilizando los canales diplomáticos, no públicos, decir lo que se quiere decir, cara a cara, y no necesariamente quedar bien con la tribuna, porque creo que el hecho de que se haya filtrado esto es para quedar bien con la tribuna de que Estados Unidos nos debe una explicación sobre lo ocurrido en ese momento con El Mayo Zambada, sin embargo, yo insisto en que hay temas mucho más prioritarios, ya en este momento, urgentes.

Mandatarios se toman la foto oficial de la reunión del G20 en Brasil, el pasado 18 de noviembre.

BB: Yo vi a una Presidenta Claudia Sheinbaum que se supo mover muy bien en esta cumbre, muy distinto a lo que tuvimos el sexenio anterior.

FP: Sí, por supuesto, definitivamente, desde el idioma, que ayuda mucho, y yo lo que insisto siempre es que en los encuentros a puertas cerradas con los presidentes y primeros ministros pueden hablar de amplios temas y muy profundamente, algo que públicamente quizás ponen muchos candados y no lo dicen. Yo creo que esto fue lo que, tristemente, nos faltó durante seis años, pero bueno, ya hablar del pasado no es importante, creo que hay que pensar a futuro y ojalá se mantenga de manera consistente la Presidenta de México en los eventos multilaterales. Siempre hay que recordar que el multilateralismo ha sido, desde el punto de vista diplomático, una de las áreas de mayor expertise por parte de México, en premios Nobel de la Paz, en Tratados de Tlatelolco, tratados de desmilitarización, desde el punto de vista nuclear, creo que ésos son los ámbitos donde nos tenemos que mover y, sobre todo, que en el siglo XXI lo que importa es precisamente reconocer que los problemas ya no se solucionan solos, aislados, como en una isla, sino que necesitamos de aliados.

BB: Son importantes este tipo de relaciones bilaterales.

FP: Sí, las emociones siempre son muy reveladoras en el sentido en que se pueden hacer amistades, inclusive, cada quien, definiendo sus intereses, pero creo que la amistad puede generar empatía y la empatía puede catapultar las relaciones diplomáticas entre los países, eso es algo muy importante.

BB: Es un gran mensaje que marca una diferencia el que haya ido la Presidenta Sheinbaum a la Cumbre del G20.

FP: Sí, es fundamental. La política doméstica no puede ser eficiente si no existe la política exterior.

BB: ¿Qué fue lo que más te gustó, lo que te pareció más interesante de esta Cumbre del G20?

FP: Me gustó, primero, que haya viajado; me gustó que se haya encontrado con el presidente Biden; me gustó creo que la fluidez con la que se ve en algunas imágenes de charlas, de pláticas, eso ya lo habíamos extrañado, eso era pedir mucho hasta hace un par de meses, pero ahora creo que puede fluir esa relación y eso es lo que me gustó mucho sobre su participación.

BB: ¿Qué gana México yendo al G20?

FP: Se gana que México adquiere protagonismo, el espacio que había dejado libre, los espacios están para llenarse y tenemos un fuerte competidor, como es Brasil en la región. Competimos cara a cara y le dejamos totalmente pista libre para que hiciera lo que quisiera Brasil en esta región. Lo que vimos en el G20 es la salida ya prácticamente del presidente Biden; la salida del canciller Scholz, de Alemania; la erosión política de la imagen que tiene Macron en Francia, y Brasil mismo, con Lula, que tiene muchos problemas domésticos, entonces, ésa es una amplia oportunidad para Claudia Sheinbaum de tomar cierto liderazgo en la región, y eso es importante.