El INE se resiste a bajar su Presupuesto

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el INE no requiere más tiempo para organizar las elecciones judiciales de 2025. Desde nuestra perspectiva no es necesario, pero de todas maneras dice que hay que escuchar a los funcionarios por que ellos son los que harán la elección.

Por lo tanto el INE promete hacer “elecciones bien hechas”, aseguró el consejero Jorge Montaño, mientras se refuerza con 76% más de presupuesto para “auxiliares judiciales”. ¿Por qué tanto énfasis en abogados temporales? Quizá porque en la 4T las elecciones se resuelven más en tribunales que en urnas.

Montaño aplaude los sacrificios del personal, pero,y el sacrificio presupuestal. Con 184.5 mdp para garantizar certeza jurídica, el INE, de Guadalupe Taddei, ya anticipa las “batallas legales” de los comicios judiciales. Tal vez no sea democrática, sino litigante. Aquí no se elige, se pelea.

+++

Pero el gobierno capitalino a través de César Cravioto, actual secretario general, anuncia que se. Encuentra en los preparativos para diseñar una ruta para la elección del Poder Judicial para el siguiente año en colaboración con el INE.

Cravioto acepta que el objetivo de la planeación es poder reducir los costos sin afectar al proceso, por medio del trabajo coordinado con los organismos federales.

+++

Los coordinadores parlamentarios del PRI y del PAN, Rubén Moreira y Noemí Luna, respectivamente, y el diputado federal Federico Döring, denunciaron que los legisladores de Morena cometieron pifias de técnica legislativa que los llevaron a eliminar textos o una buena parte de las reformas anteriores que ya habían votado y por corregir el error violan todos los procedimientos legislativos.

Moreira Valdez explicó que hoy en la Gaceta Parlamentaria apareció publicado el texto donde se eliminaban partes de esas reformas que presumieron los de Morena. Indicó que se dieron cuenta, pero quieren enmendar su error con una fe de erratas.

+++

Rutilio Escandón, quien entregará el gobierno de Chiapas a Eduardo Ramírez el 8 de diciembre, asegura que la entidad lidera la reducción de pobreza, celebrando una supuesta hazaña sin precedentes.El estado pasa por momentos muy dificiles, una violencia que rebasa a todos, pero el saliente gobernador todo lo ve bien.

Dice que el presupuesto llegó al pueblo, que hay paz, justicia y hasta progreso; sin embargo, mientras Rutilio documenta “logros históricos,” los informes de organizaciones independientes pintan una realidad muy diferente.

Nos aseguran que “primer lugar en disminuir pobreza” huele más a estadística maquillada que a transformación profunda. Escandón habla de acervos y paz, pero lo que habla en su territorio es la violencia.

+++

Nos comenta el especialista Arturo de las Fuentes que el resultado de las elecciones estadounidenses ha sorprendido de nuevo al mundo, no solo por el resultado como tal, sino por el impacto del Partido Republicano en el Colegio Electoral, dejando ver con ello las prioridades e intereses de los norteamericanos en torno a la política interna, así como las propuestas de política internacional en el mundo global.

+++

En lugar de una reforma fiscal, Hacienda indica que continuará aportando por más eficiencia recaudatoria con la estructura. Actual, mediante las cuales calcula que el Servicio de Administración Tributaria -SAT- podría aportar un 0.3 por ciento del Producto Interno Bruto. La Secretaría contempla que su brazo fiscal recaude 5 billones 296 mil 426 millones de pesos el año próximo.

+++

Comentan que es necesario pacificar a Sinaloa, pero ello no se logrará si no quitan al cínico gobernador, pues la violencia sigue muy activa, los asesinatos ocurren todos los días, mientras que el mandatario estatal Rubén Rocha actúa con desparpajo, inventado historias, pero no lo quitan, porque en Morena creen que hacerlo mancharía a los demás políticos de ese movimiento.