“No sería correcto”

Y fue el diputado Ricardo Monreal quien planteó que no sería correcto que su hermano Saúl, actual senador por Morena, sustituyera a su otro hermano, David, en la gubernatura de Zacatecas. “Él (Saúl) quiere, pero la gente decide, y la reforma constitucional es la que va a definir. Yo voy a apoyar la Constitución y la ley. En lo personal, muy íntima mi decisión, es que no sería correcto que él sustituyera a su hermano”, sostuvo el coordinador de los diputados de Morena. La reforma contra el nepotismo que propuso la Presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en San Lázaro y se verá la próxima semana qué tanto es arropada por los legisladores del guinda y sus aliados del PVEM y el PT. Pueden ocurrir por lo pronto dos cosas, nos comentan: que se avale la minuta que mandó el Senado en la que se pospone la entrada en vigor de las medidas antinepotismo hasta 2030 o si retoma el planteamiento original de que se aplique desde la elección de 2027. Pendientes.

Germán Martínez, de nuevo panista

TE RECOMENDAMOS: APUNTES DE LA ALDEA GLOBAL Una historia de España en doce novelas

Con la novedad de que el diputado Germán Martínez Cázares se encuentra nuevamente de lleno en las filas del Partido Acción Nacional, del que estuvo alejado prácticamente todo el sexenio pasado y hasta hace poco. “Hoy es un día muy especial para todos los panistas porque en nuestra comisión permanente del Comité Ejecutivo Nacional decidimos votar por unanimidad el retorno de una de las que son las voces más importantes hoy en este país, importantes por congruentes y por valientes y porque dice las cosas que hoy se tienen que decir”, dice el líder nacional del albiazul, Jorge Romero, en un video que subió ayer a las benditas redes en el que aparece a su lado el propio Germán Martínez. “La verdad es que Acción Nacional es un instrumento de los ciudadanos, no tiene dueño”, dice el michoacano antes de agradecer la “muestra de generosidad”, y pedir a los que se fueron que regresen porque “Jorge ha abierto las puertas del partido”. Parece que algo se mueve en el blanquiazul. Por lo pronto, pendientes.

Ravel pone el ejemplo

Y es la consejera electoral Dania Ravel quien está dando ya pasos en la tarea de difundir cómo son y de qué manera se deben llenar las boletas electorales de la elección de ministros, magistrados y jueces. No puede pensarse, de ninguna manera, que esa acción didáctica pudiera estar un tanto adelantada. Por el contrario: con celeridad se debe socializar la forma en la que los ciudadanos podrán participar en estos comicios que serán muy distintos a los de siempre. Por lo pronto, en un video que subió a sus redes, Ravel explicó los distintos tipos de boletas que habrá en las casillas y sus componentes. El éxito de las votaciones en esta ocasión depende del correcto desempeño del árbitro electoral, pero será también relevante que los ciudadanos lleguen a las urnas informados de cómo ejercer su derecho. Y ahí es donde acciones como las de la consejera Ravel son de agradecer.

Maltratada a otro Yunes

Y de plano que los morenistas no quieren nada a los Yunes, pero a ningún Yunes. Y es que resulta que no sólo a Miguel Ángel le están parando su entrada al partido guinda, también a otro Yunes le pusieron una maltratada en el Congreso local. Todo ocurrió porque durante la sesión del jueves, al momento de entonar el himno nacional, la presidenta del Congreso estatal, Tanya Viveros, decidió levantar el puño izquierdo. “Levantar la mano es una manifestación que puede hacer en un mitin de su partido, pero aquí como presidenta, le pido respetar su investidura”, le recriminó el priista Héctor Yunes Landa. Sin embargo, no pudo terminar su intervención pues le quitaron el audio a su curul, ante lo que decidió irse a parar a la tribuna. “No está en su casa para estar gritándole a las mujeres, así que por favor deje de hacer el ridículo y pase a su curul”, le respondió Viveros, cuyo accionar está siendo motivo de controversia. Uf.

Boletas con un nombre de más

Y hablando de boletas, la mala noticia para el INE, que encabeza Guadalupe Taddei, es que una magistrada que había declinado participar en el proceso, finalmente terminó apareciendo en las boletas. Se trata de Gloria Rosa Santos Mendoza, quien aparece como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de que desde el pasado mes de febrero había notificado al instituto por escrito —y le sellaron de recibido— que no se apuntaría al proceso. Caray. Y apenas la semana pasada, en un acto oficial en los Talleres Gráficos de México se dio el banderazo de salida a la impresión de cien millones de boletas. La tirada de las mismas ya debe ir bastante avanzada, nos comentan, por lo que resultará inviable que se paren las máquinas, se ajusten las boletas y se vuelva a imprimir de nueva cuenta. Parecía que con la impresión de las boletas las cosas se iban a empezar a componer, pero la elección judicial no deja de tener tropiezos. En fin.

Pasos en el caso Iguala

Con la novedad de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha venido cumpliendo el compromiso que estableció con los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Y es que resulta que ayer tuvo una nueva reunión con éstos en la que se dio a conocer la creación de un equipo que realizará investigaciones sobre la desaparición de los 43 más orientadas a los elementos científicos que a las meras declaraciones. Ayer por cierto se dio una señal relevante de que hay voluntad de seguir dando pasos para el esclarecimiento del caso, pues fuerzas federales llevaron a cabo la detención en Iztapalapa de Martín Alejandro “N”, alias Kamala, sobre quien pesan acusaciones de delincuencia organizada y desaparición forzada. Se informó que el sujeto declaró haber recibido instrucciones de El Choky para atacar a los alumnos de la Normal Raúl Isidro Burgos.