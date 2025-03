Maltratada a otro Yunes

Y de plano que los morenistas no quieren nada a los Yunes, pero a ningún Yunes. Y es que resulta que no sólo a Miguel Ángel le están parando su entrada al partido guinda, también a otro Yunes le pusieron una maltratada en el Congreso local. Todo ocurrió porque durante la sesión del jueves, al momento de entonar el himno nacional, la presidenta del Congreso estatal, Tanya Viveros, decidió levantar el puño izquierdo. “Levantar la mano es una manifestación que puede hacer en un mitin de su partido, pero aquí como presidenta, le pido respetar su investidura”, le recriminó el priista Héctor Yunes Landa. Sin embargo, no pudo terminar su intervención pues le quitaron el audio a su curul, ante lo que decidió irse a parar a la tribuna. “No está en su casa para estar gritándole a las mujeres, así que por favor deje de hacer el ridículo y pase a su curul”, le respondió Viveros, cuyo accionar está siendo motivo de controversia. Uf.

