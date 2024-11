El Papa canonizará a Carlo Acutis, al que llamó “el influencer de Dios”

Pronto, el Papa Francisco canonizará a Carlo Acutis, el Apóstol de Internet, también conocido como el Santo Milenial. Carlo fue un adolescente apasionado por las redes sociales y muy creyente. Dedicó su corta vida a evangelizar a jóvenes con nuevas tecnologías como casi nadie lo hacía a principios del año 2000.

Falleció de leucemia a los 15 años y a él se le atribuyen varios milagros, por lo cual será canonizado como lo ha anunciado el Pontífice.

Pero, ¿quién este joven, a quien muchos le atribuyen milagros y le rezan para recuperar la salud? El padre Benjamín Clariond, sacerdote legionario de Cristo, es quien conoce a fondo esta historia.

BENJAMÍN CLARIOND (BC): Carlo Acutis es un joven italiano, nació en Londres por temas laborales de los papás, después se fue a vivir a Milán, de una familia católica, pero no muy practicante; estudió en una escuela de las Hermanas Marcelinas la primaria y la secundaria, y luego estudió también con los jesuitas. Desde niño empezó con un gran deseo de tener una relación de amistad con Jesús y, al mismo tiempo, le encantaba todo el tema de informática, el Internet que estaba naciendo. Él nació el 3 de mayo de 1991 y falleció en 2006, a los 15 años, también ahí en Italia, él muere de leucemia.

BB: Muy joven empieza a predicar en las redes sociales, que era algo muy poco común para un chavo de su edad.

BC: Así es, le encantaba el tema del Internet, se puede ver en Internet una exposición sobre las apariciones de la Virgen y milagros eucarísticos que él hizo. Desde muy chiquito él tenía las ganas de hacer la Primera Comunión y la hizo. Una de sus frases que él decía era: “La Eucaristía es como mi autopista para poder llegar al cielo de manera más rápida”. Una cosa que a mí me llama mucho la atención de este niño, es que él ahorraba dinero que le daban sus papás de su mesada o para su domingo, y una parte era para poder ayudar a los pobres, iba a veces a visitar a ancianos, les llevaba dulces para que sintieran un poco de cariño. Era un niño que había entendido muy bien el evangelio, que es una relación con Dios, bonita, pero no es para consumo personal, sino que se tiene que convertir en obras de caridad, en obras de solidaridad y de respeto, de misericordia.

BB: Es un joven que se enferma, y muere de leucemia.

BC: Sí, le da una leucemia mieloide aguda y se va lamentablemente muy rápido, muere el 12 de octubre de 2006, a los 15 años, por esta enfermedad.

BB: ¿Por qué es beato y será canonizado?

BC: En 2019, cuando lo declararon beato, exhumaron el cuerpo de Carlo Acutis y encontraron que estaba íntegro, que no estaba corrupto, como si estuviera dormido y pues, si no recuerdo mal, está en un relicario y ahí se puede ver la tumba abierta con sus pantalones de mezclilla, como joven, ¿no?, y ahí la gente va y le pide su intercesión para que Dios les conceda milagros y favores. Entonces, la gente en Italia, sobre todo los jóvenes, le tienen mucha, mucha devoción, porque como que se identifican. El Papa Francisco ha hablado de él como el influencer de Dios, por lo que le gustaba el Internet, si bien vivió cuando el Internet estaba empezando y las redes sociales estaban apenas empezando, pero él estaba metido ahí porque también los jóvenes están todos llamados a ser amigos de Jesús y a tenerlo presente en los lugares donde están, en el antro, en Internet, en las redes sociales, y yo creo que eso es una cosa muy buena.

Ceremonia de beatificación de Carlo Acutis, en octubre de 2020. ı Foto: AP

BB: ¿Qué pruebas se tienen que presentar para canonizar y hacer santo a alguien?

BC: Es un proceso largo para poder ver en esta persona virtudes, si tiene fama de santidad, si hay gente que le pide su intercesión. Hay dos, para la beatificación ése es el primer paso; ya cuando hay un proceso de investigación, con peritos, con médicos, etcétera, si una persona muere mártir, muere por la fe, y se comprueba el martirio, no se le pide que haga un milagro para la beatificación. En 2020 se hizo la beatificación de Carlo Acutis evaluando un posible milagro por una comisión de médicos, y el documento de la causa de beatificación dice lo siguiente, me voy a permitir leerlo: ‘12 de octubre de 2010. En la capilla de Nuestra Señora de Aparecida, en Brasil, en el momento de la bendición con la reliquia de Carlo Acutis se acercó un niño acompañado por su abuelo, el niño estaba enfermo de una enfermedad congénita, esta enfermedad hace que el niño vomitara todo el tiempo y lo debilitaba y lo abatía. Llevaba una toalla porque su situación era grave y cada vez más débil encontraría una muerte segura. Durante la bendición con la reliquia, el niño le preguntó a su abuelo qué debía pedir y éste le dijo: ‘Reza para que dejes de vomitar’, y así sucedió. Cuando llegó el turno del enfermo, tocó la reliquia de Carlo Acutis y dijo con voz firme: ‘Deja de vomitar’, y a partir de entonces ya no vomitó más. La familia solicitó que se realizaran nuevas pruebas al niño y se descubrió que había sido completamente curado de la enfermedad congénita’”. Es por eso que en octubre de 2020 en Asís fue beatificado porque se comprobó ese milagro, esa curación que no tenía explicación médica y fue a raíz del contacto con la reliquia de Carlo Acutis.

BB: Tengo entendido que ha hecho otros milagros.

BC: Sí, para poder proceder a la canonización se requiere un segundo milagro, y este segundo milagro es la curación de esta chica de Costa Rica de 21 años, que se llama Valeria Valverde, que tuvo un grave accidente de bicicleta que la dejó al borde de la muerte. La mamá de Valeria fue a Asís, a la tumba del beato, y le dejó una carta ahí escrita, y ese día que dejó la carta Valeria empezó a respirar por sí sola, empezó a recuperar movimiento en miembros superiores, el habla, el 13 de julio responde a órdenes motoras y el 14 de julio le quitan la cánula traqueal, y el 18 de julio fue trasladada de terapia intensiva a cuidados intermedios, había desaparecido la hemorragia. El 2 de septiembre, tiene su completa curación y se investigó otra vez y los médicos no dan una explicación científica a la evolución de esta paciente, entonces se atribuye el milagro a la intercesión de Carlo Acutis, y por eso se procede a la canonización de este muchacho.

BB: ¿Cómo va a ser el evento de canonización?, ¿cuál es el proceso?

BC: La canonización va a ser el 27 de abril del próximo año, en el Jubileo de los adolescentes, como cada 25 años, se abre la Puerta Santa en Roma, la última vez fue en el año 2000, Jubileo ordinario; y va mucha gente en peregrinación para recordar los 2025 años del nacimiento de Cristo. Hay el Jubileo de los jóvenes, Jubileo de los ancianos, el Jubileo de los artistas, y el Papa va invitando gente de las diferentes categorías, llamémosle así, para que participen en el Jubileo. Entonces, el 27 de abril es el Jubileo de los adolescentes, y durante la misa se tiene la ceremonia de canonización.

Durante la misa, el postulador, que es quien ha llevado el proceso, le solicita al Papa que inscriba al beato Carlo Acutis en el Libro de los Santos y entonces, el Santo Padre, como Vicario de Cristo, dice que después de todas las investigaciones hechas, declara que Carlo Acutis es santo, está en el cielo y es un modelo para todos los católicos y todos los jóvenes de todo el mundo, y es un intercesor especialmente querido para los jóvenes.