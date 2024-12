Final adelantada

Daniel Alonso *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Cruz Azul y América se enfrentan una vez más en la antesala de un título más a sus vitrinas. Oportunidad de oro para Cruz Azul de cobrar al menos un poco de los intereses devengados por las tres últimas finales en las que las Águilas se han coronado pisoteando la ilusión azul, la última de ellas, ante el propia Anselmi que ya vivió en carne propio la dificultad que siempre tiene enfrentar al América en Liguilla. Pocas veces una semifinal se había robado casi el 100% de la atención de aficionados y medios deportivos.

Sin sufrimiento no hay éxito. Y vaya que los de la Noria sufrieron el sábado ante Xolos que, de ser ligeramente precisos, no estaríamos hablando de esta semifinal; pero ya le tocaba a Cruz Azul ser el equipo capaz de remontar, cambiar la energía de ser el protagonista de las tragedias, a ser el héroe de la noche. Con este impulso, y una seria advertencia de que si vuelve a jugar de manera espantosa como en Tijuana, el América no te perdonará. Desde el juego de mañana, Anselmi y su equipo deberán mostrar su verdadero futbol, sin temores ni titubeos y con el sello ofensivo que maravilló a todo mundo durante la temporada.

Del lado americanista, el nombre de André Jardine se agiganta día a día. En las últimas horas se le ubica ya como un histórico del club de Coapa. Ya es toda una hazaña rescatar al equipo cuando atravesaba un bache profundo durante esta liga. Consiguió colarse vía el play in, y eliminó de manera contundente a otro de los favoritos al título: el Toluca. El sueño del tricampeonato comienza a hacerse realidad en el nido águila, la confianza y buen futbol regresó y se notó en el manejo casi perfecto del América en ambos juegos contra Toluca.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Lavalle y los caminos de la vida

Casi imposible dar a un favorito, tal vez por los antecedentes sería más fácil inclinarse por una final más del América, pero éste parece ser el Cruz Azul más sólido y que ya pudo reponerse al golpe monumental en cuartos de final. Las emociones y el marco en torno a los duelos que se disputarán en Ciudad de los Deportes es de auténtica final, y difícilmente estos equipos nos van a decepcionar.

Por otro lado, hoy comienza la otra serie entre Monterrey y Atlético San Luis. Sí, aunque no parezca hay otra semifinal en puerta. Duelo también complicado de pronosticar, por una parte, por las carencias que mostró el cuadro regio ante Pumas y que también la poca puntería le favoreció a Rayados desde la ida. También el factor de que el Gigante de Acero ha sido testigo de más tristezas que alegrías podría ser factor para los de San Luis. El cuadro potosino llega como el caballo negro, el que menos presupuesto tiene de los 4 semifinalistas, pero que ha mostrado ser un proyecto muy serio desde que los españoles tomaron el control del club.

Incluso, sin el Atlético de San Luis, la historia de cuento de hadas de André Jardine con el América tal vez no existiría. Sea cual sea el vencedor de la serie, luce ya con la etiqueta de subcampeón, y tal vez eso sea, la mayor motivación para enfrentar a cualquiera de la otra llave y tener una oportunidad de dar la gran campanada en la final. No olvidemos que siempre hay que jugar primero.