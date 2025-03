Alerta total

La imposición de aranceles por parte de Estados Unidos encendió las alarmas en el Congreso de la Unión. Senadores del PAN y del PRI alertaron que el golpe será directo al empleo y la inversión extranjera, mientras que las industrias clave, como la automotriz y la agroalimentaria, analizan su permanencia en México. Nos platican que, en el ámbito privado, algunos legisladores han admitido que temen que la relación comercial con Washington se deteriore aún más. El PAN, por lo pronto, ya anunció que buscará canales alternos con congresistas estadounidenses para presionar contra la medida, pero en Morena hay desacuerdo sobre si esa alternativa es viable, al ser posiblemente una intromisión política o simplemente un pretexto para viajar. En San Lázaro, el diputado de Morena Ricardo Monreal advirtió que la mayoría legislativa está en “alerta máxima” y lista para actuar: “A lo que nos convoque (la Presidenta Sheinbaum), acudiremos”, dijo. Pendientes.

Firme, el caso Cuau

La solicitud de desafuero en contra del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, está firme, pues la Fiscalía de esa entidad ya envió a la Sección Instructora la información que le había pedido. Muchos pensaban que con el relevo en la FGE-Morelos la institución de justicia le daría carpetazo al asunto, en la idea de que se trataba de un tema personal del ahora exfiscal Uriel Carmona. Pero con Édgar Maldonado Ceballos al frente, la Fiscalía ratificó la petición de retirarle al diputado federal de Morena la inmunidad procesal, para que pueda ser juzgado por el delito de violación en grado de tentativa. Ahora el balón nuevamente está en la cancha de San Lázaro, en donde el presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores, ya no tendrá pretextos para aplazar el inicio del procedimiento. Por cierto, ahora que se acerca el 8M ¿alguna feminista de Morena se atreverá a pedir justicia para la víctima del Cuau?

Empiezan a bajar la cortina

Los que, nos dicen, están analizando el futuro cercano con mucho cuidado, son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes no tuvieron sesión pública este lunes. Nos comentan que los togados buscan sesionar solamente dos veces por semana a partir de abril, mientras que la primera y segunda salas pretenden hacerlo cada 15 días desde el primer día de junio. Este lunes no hubo sesión pública y, en sesión privada, el pleno analizó el proceso de transición en el Poder Judicial, a la luz de la reforma que está en curso y que tendrá su punto culminante el 1 de junio, con las votaciones para que los ciudadanos elijan jueces, magistrados y ministros. En la sesión privada se habló de los criterios, la transparencia de la organización y los tiempos en los que se llevará a cabo esta propuesta de reducir sus sesiones. Se cree que hoy podría quedar listo y resuelto este tema, para retomar las sesiones públicas del alto tribunal. El motivo es avanzar en los engroses de cada una de las sentencias que han emitido en las últimas semanas y demás trámites administrativos, para que todo quede listo cuando llegue la nueva conformación del máximo tribunal de justicia.

Mecanismos de presión

Es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la que no está a gusto con la respuesta de las autoridades federales a su demanda de suprimir la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Así que este martes dará a conocer su plan de acción, porque el haber concretado una mesa de trabajo la semana pasada no alcanzó para frenar su inconformidad. Por ello, se prevé que aliste un paro nacional del 19 al 21 de marzo, pero no solos, sino que buscarán sumar a inconformes de otros sectores para movilizarse en “unidad”. Esta acción estará precedida por otras, como paros estatales que se realizarán a partir de este jueves 6 de marzo, así como una marcha el viernes 7. La disidencia magisterial, aglutinada en la Coordinadora, advirtió que no detendrá su movimiento hasta poder sentarse a conversar con la mandataria federal para que de ella emanen los compromisos. Con el arranque del nuevo Gobierno han activado nuevamente sus mecanismos de presión.

Agujeros de Merino

Así que el director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Carlos Manuel Merino Campos, no sólo dejó al estado de Tabasco sumido en la inseguridad, como ya se ha documentado, sino que lo entregó lleno de agujeros financieros. En su más reciente informe de la Cuenta Púbica 2023, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el ejercicio de 21 millones 5 mil 834 pesos relacionados con fondos en el rubro de educación. No se sabe en qué se gastó parte de ese dinero. Y de la que se tiene registro, se destinó a la contratación de personal que no cumplía con los requisitos que establece la normatividad, para laborar en cuatro instituciones de educación superior. Se llegó al extremo de gastar un millón 256 mil pesos para el pago de salarios de cuatro empleados que ya habían muerto. En el reporte anterior, la ASF había señalado un posible daño al erario por 58 millones 68 mil pesos, por lo que los hoyos se van acumulando.

Debate sobre ley antinepotismo, hoy

Con la novedad de que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales reforma Político Electoral de la Cámara de Diputados aprobaron ayer que la prohibición del nepotismo y la reelección apliquen hasta el 2030, como lo determinó el Senado. Es sabido que en la Cámara alta a exigencia de los aliados de Morena y de algunos legisladores del guinda fue modificada la fecha de la iniciativa enviada por Palacio Nacional para que la reforma aplicara en 2027. Los legisladores llegaron a un acuerdo para que sea durante la discusión del pleno que se puedan presentar, discutir y eventualmente aprobar reservas al proyecto que ayer pasó en comisiones. Se verá ahí, en la discusión pública, que se prevé para hoy, si se impone el criterio que la Presidenta Sheinbaum recogió del pueblo durante su campaña o si vence el aferramiento al poder que últimamente ha aflorado entre los militantes del partido en el poder, nos comentan. Uf.