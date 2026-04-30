› Voto de ministra del pueblo… ¿contra el pueblo?

Nos dicen que a muchos llamó la atención la postura de Lenia Batres en contra de ordenar al Instituto Mexicano del Seguro Social que cubra las prótesis y aparatos auditivos a menores con discapacidad. En primer lugar, porque a todo México prometió que ella es la ministra del pueblo, una figura que asumió en aras de la defensa de los intereses de la gente y en particular de los más necesitados quienes, como ella misma ha dicho, históricamente han carecido de un sistema de justicia que los respalde. Bueno, pues esta vez, según el argumento que aportó, Batres Guadarrama decidió colocarse no necesariamente del lado del sector al que el proyecto buscaba proteger —y que finalmente lo hizo aun con su voto en contra—. “No podemos nosotros presumir que el IMSS tenga capacidad material y financiera para proporcionar estos insumos”, dijo la ministra. Batres también destacó que las y los ministros del máximo tribunal del país deben emitir sentencias realizables y no votar por resoluciones al aire que, a su juicio, terminen convirtiéndose en demagogia. Qué tal.

› Captura relevante de agresores

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Relevante, nos hacen ver, la captura rápida que se ha dado de los responsables del asesinato de una familia en Azcapotzalco, hecho que ha impactado fuertemente a la comunidad por el grado de violencia con que se cometió. Fue el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, quien ayer dio cuenta en el programa Al Mediodía con Solórzano, que se transmite en el canal de YouTube de La Razón, de cómo se dio el seguimiento de los presuntos responsables desde el sitio donde se cometieron los delitos —porque además del multihomicidio hubo robo de bienes— hasta el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Gracias a esa colaboración entre policías y fiscalías capitalina y mexiquense se llevó a cabo la captura de cuatro personas que estarían involucradas en los hechos, de las que se indaga para confirmar la versión que habría sido una la que le quitó la vida a la familia. El funcionario se ha comprometido a que en el caso, en el que se apunta a que pudiera estar relacionado con un tema de despojo, habrá justicia.

› Layda en quiebra

Con la novedad de que a cinco meses de iniciar su último año de gestión, Layda Sansores ha dado cuenta de que el gobierno de Campeche no tiene liquidez ni para pagar la luz. Ah, pero no sólo eso, sino que resulta que ya advirtió que si le llega la cuenta de electricidad —la cual le enviaría una empresa a cargo del Gobierno federal como en este caso es la CFE— no la piensa pagar. Ha dicho que mejor apagará todo. “Yo ya les dije, ya fuimos a México: la próxima vez, que nos apaguen la luz; cuando no tengamos dinero, no la voy a pagar ni voy a pedir prestado ni prórroga, apago todas las oficinas y que vean que en Campeche las oficinas se paralizan porque no tenemos recursos”, amagó. La gobernadora morenista se ha cuidado de no señalar a funcionarios federales, y ha preferido arremeter contra la “fórmula maldita” establecida en Ley de Coordinación Fiscal heredada, según dijo, de “la derecha” a la que achaca un “recorte”. En la entidad, nos recuerdan, se aprobó para esta año un endeudamiento de mil millones, pero Sansores ha preferido escalar el desafío en espera de que quizá Hacienda le resuelva el desastre. Pendientes.

› Le dan el sí a Máynez

Si bien, nos advierten, era cuestión de tiempo que la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, se pasara a MC tras renunciar al PAN, algunos destacan lo rápido que terminó por dar el brazo a torcer ante la insistencia del dirigente nacional del movimiento naranja, Jorge Álvarez Máynez. Dicen que tampoco es para menos, pues finalmente son tiempos de definiciones y la carrera —no oficial— rumbo a las elecciones de 2027 y luego las del 2030 ya está más que empezada, por lo que el arropamiento que recibió Alejandra tras darle el sí a los emecistas viene acompañado de su velada, pero bien cantada nominación como próxima candidata de ese partido a la gubernatura de Guanajuato. Lo que está por verse, varios señalan, es si la fórmula de quitar fichas a otro partido —el PAN, en este caso—, alcanzará para arrebatar también a los blanquiazules uno de sus históricos bastiones, ya que Guanajuato no sólo ha sido conocido por su apoyo casi incondicional a Acción Nacional sino por ser la entidad que más votos ha aportado a esta fuerza política en las recientes elecciones presidenciales. ¿Lograrán revertirlo?

› Advertencias a Montiel

Todavía no se oficializa la posición de Ariadna Montiel en la dirigencia nacional de Morena y ya comenzó a recibir quejas de los problemitas que arrastra el partido en el poder. Destacó la inconformidad que externó ayer el senador zacatecano Saúl Monreal, quien aunque no acusó directamente que nomás no lo han dejado competir por la candidatura guinda al gobierno de Zacatecas, no se guardó lo incómodo que para él han sido “los sectarismos” que se han formado en el partido, al menos en los estados, principalmente en su natal Zacatecas, donde gobierna su hermano David y donde —ya antes había reclamado— no le han dado el suficiente apoyo para llevar a buen puerto sus aspiraciones políticas que insiste en desmarcar del nepotismo que todos —menos él— ven. Aunque nos dicen que nadie se atrevería a apostar que Saúl tendrá mejor suerte con Ariadna al frente de los morenistas, nos indican que el reciente pronunciamiento del menor de los Monreal sí ha servido para imprimir una nueva radiografía de las fallas y las necesidades que ha arrastrado Morena en los últimos años y que ya no encontraron solución bajo la tutela de Luisa María Alcalde.

› Aguas turbias en caso Manzo

Comentan que, en medio de la investigación a raíz del homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, una nueva acusación comenzó a generar otro frente —y muy ruidoso— desde la propia familia del edil asesinado. Se trata de los señalamientos que hizo su propio hermano, Juan Manzo, ojo, no en contra de las autoridades que llevan a cabo las pesquisas, sino del ayuntamiento de Uruapan, hoy encabezado por la viuda del expresidente municipal, Grecia Quiroz. En sus redes sociales, el hermano del occiso —que, por cierto, se desempeña como subsecretario de Gobernación de Michoacán— lamentó que la administración de su cuñada “esté pagando la defensa de los escoltas acusados de facilitar el homicidio” de Carlos. Nos hacen ver que, además del desencuentro familiar que estas declaraciones implican, la postura de Juan Manzo en torno a los escoltas de su hermano, contrasta con la del diputado local Carlos Bautista Tafolla, integrante del Movimiento del Sombrero, quien ha dicho que la detención de estos custodios no es más que una “cortina de humo”, ya que, declaró, uno de ellos incluso era para el exalcalde casi casi como un padre.