› Captura relevante de agresores

Relevante, nos hacen ver, la captura rápida que se ha dado de los responsables del asesinato de una familia en Azcapotzalco, hecho que ha impactado fuertemente a la comunidad por el grado de violencia con que se cometió. Fue el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, quien ayer dio cuenta en el programa Al Mediodía con Solórzano, que se transmite en el canal de YouTube de La Razón, de cómo se dio el seguimiento de los presuntos responsables desde el sitio donde se cometieron los delitos —porque además del multihomicidio hubo robo de bienes— hasta el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Gracias a esa colaboración entre policías y fiscalías capitalina y mexiquense se llevó a cabo la captura de cuatro personas que estarían involucradas en los hechos, de las que se indaga para confirmar la versión que habría sido una la que le quitó la vida a la familia. El funcionario se ha comprometido a que en el caso, en el que se apunta a que pudiera estar relacionado con un tema de despojo, habrá justicia.