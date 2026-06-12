• El Fan Fest de Claudia, Clara y Janecarlo

Vaya emoción la que mostró la Presidenta Claudia Sheinbaum ayer cuando cayeron los goles de Quiñones y Jiménez. La mandataria cantó con alegría las anotaciones del tricolor mientras levantaba el puño y después pegaba varios saltos. A su derecha, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, igualmente feliz, le pasó una bandera tricolor que extendieron juntas. Momentos de euforia que las cabezas del país y de la ciudad, respectivamente, se regalaron tras días llenos de saturación y presión. A la izquierda de Claudia estaba el alcalde Janecarlo Lozano, quien no quiso desaprovechar el momento para tomar las mejores fotos. Y no era para menos, nos dicen, si se considera que Sheinbaum decidió ayer acudir ya no al Fan Fest del Zócalo sino al del deportivo Los Galeana, ubicado en la Gustavo A. Madero, que encabeza Janecarlo, para disfrutar el partido inaugural del Mundial y el primero de la Selección Mexicana. Los tres morenistas reunidos bajo una enorme carpa y con decenas de capitalinos estaban contentos y con una certeza que daban los goles: el balón rodó.

• El gol de la seguridad mundialista

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Y si bien la mayoría de los pronósticos advertía una inauguración caótica y convulsa del tercer Mundial de la FIFA en la historia de México —incluso cuando no faltaron algunos puntos rojos, que finalmente se atendieron por parte de la SSC a cargo de Pablo Vázquez — nos piden no dejar de mencionar que, al cierre de la jornada, el balance arrojó más claros que oscuros. De ahí la relevancia, nos comentan, del mensaje que envió ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre el trabajo que se hizo en la capital del país. “Nuestro reconocimiento y agradecimiento a las y los policías de la Ciudad de México que actuaron con temple, disciplina, firmeza y valentía en una jornada de alta exigencia. Su presencia y profesionalismo fueron determinantes para preservar el orden, proteger a la ciudadanía y permitir que miles de familias y visitantes disfrutaran con seguridad”, refirió. También informó que el Gobierno federal trabajó en coordinación con el de la CDMX. “Muchas gracias a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y a todo su equipo de trabajo”. Ahí el dato.

• Descartan presencia de hidrocarburo

Y fue Petróleos Mexicanos el que ayer informó sobre el caso de una supuesta presencia de hidrocarburo en la margen del río Pánuco. Llama la atención que a diferencia del pasado, la empresa transparente incidentes de este tipo y dé cuenta de que mantiene seguimientos puntuales de los mismos. Por lo pronto, ha descartado que una mancha oscura detectada la víspera en un espacio en donde se ubican instalaciones petroleras pudiera tratarse de hidrocarburo en fase libre. Lo anterior, luego de realizar varios análisis a muestras de agua recabada en diversos puntos y también de revisar las condiciones actuales de instalaciones en coordinación con el Departamento de Ecología y de la Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico y de la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente. No obstante, ha referido también que continúa analizando el origen de la coloración del agua con apoyo de personas especializadas en el uso de barreras marinas y el monitoreo constante a las condiciones operativas de las instalaciones. Pendientes.

• Representación en duda

Relevante, nos comentan, el posicionamiento de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en un contexto de negociaciones sin acuerdos entre el Gobierno federal y la CNTE, porque resulta que la mandataria se dirigió a las bases de esa organización magisterial para cuestionarles si sus representantes —los que han acudido a las mesas con Segob, SEP e ISSSTE— les han transmitido de manera fiel las alternativas que ha planteado su administración en busca de responder a sus demandas. Ante la duda, la mandataria expresó su deseo de que el proceso para reemplazar el sistema actual de carrera de los docentes —que los de la Coordinadora han rechazado tajantemente— se realice a través de una consulta escuela por escuela y no a través de intermediarios que, en una de ésas, estén bajando mal la información a la base. “Que lo sepan todas las maestras y maestros de México, la consulta va a ser con ellos (…) porque estar nada más encerrados en una representación sin saber realmente si se informan los acuerdos o las propuestas que se hacen, pues mejor nos vamos directo”, dijo.

• Como gallitos

Los que se soltaron varios picoteos desde sus respectivas trincheras en redes sociales fueron el representante de la plataforma política Somos MX, Guadalupe Acosta Naranjo, y el diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, después de que en una entrevista radiofónica el primero acusara al segundo de estar detrás de la filtración del padrón de afiliados de su organización, que busca convertirse en partido político. Al verse aludido, el de Morena se sacudió el polvo, no sin dejarle al experredista varios recargones: “Acosta Naranjo, no tengo idea a qué te refieres, no sé cuál es la razón de tu lloriqueo ni me interesa, pero de lo que no tengo duda es que eres un tramposo y mañoso”, le soltó Gutiérrez Luna, que también acusó al de Somos MX de ser bien conocido por negociar candidaturas desde que estaba en el ya técnicamente muerto sol azteca. “Es lo que has hecho toda tu vida”, le recriminó. “Todos sabemos que tú, desde siempre, con Los Chuchos negociabas candidaturas y posiciones”. Encendido por los señalamientos, Guadalupe retó a su adversario a no ocultarse detrás del ciberespacio y que el tiro sea en vivo y con testigos de la prensa, a ver de a cómo les toca. Tsss.

• Y se marchó

A quien, se nos reporta, le salió más caro el caldo que las albóndigas es al hoy extitular del Servicio de Administración Tributaria en Quintana Roo, Héctor Contreras Mercader, que tuvo que dejar su cargo por no escapar del ojo clínico y público que lo cachó en la zona VIP durante el tercer partido de finales de la NBA en el Madison Square Garden de Nueva York. Nos hacen ver que si el funcionario no se hubiera sentado justo bajo el presidente Donald Trump —¡vaya!—, quizá nadie habría notado que fue a gastarse cerca de 40 mil dólares en su entrada y la de su acompañante, un costo que, aunque dijo, corrió a cuenta de su propio bolsillo, para muchos no corresponde con los principios de austeridad de la institución para la que sirve. De esta manera —y después de una ola de críticas y cuestionamientos que giraron en su contra—, Contreras ofreció, en señal de contrición, su baja. “Dejando en claro que mi asistencia a un partido de basquetbol en la ciudad de Nueva York fue en el ámbito estrictamente personal (…) esta determinación tiene como único propósito no entorpecer el buen funcionamiento de la administración pública ni dar lugar a señalamientos que distraigan el trabajo institucional”. Ni modo.