Descartan presencia de hidrocarburo

Y fue Petróleos Mexicanos el que ayer informó sobre el caso de una supuesta presencia de hidrocarburo en la margen del río Pánuco. Llama la atención que a diferencia del pasado, la empresa transparente incidentes de este tipo y dé cuenta de que mantiene seguimientos puntuales de los mismos. Por lo pronto, ha descartado que una mancha oscura detectada la víspera en un espacio en donde se ubican instalaciones petroleras pudiera tratarse de hidrocarburo en fase libre. Lo anterior, luego de realizar varios análisis a muestras de agua recabada en diversos puntos y también de revisar las condiciones actuales de instalaciones en coordinación con el Departamento de Ecología y de la Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico y de la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente. No obstante, ha referido también que continúa analizando el origen de la coloración del agua con apoyo de personas especializadas en el uso de barreras marinas y el monitoreo constante a las condiciones operativas de las instalaciones. Pendientes.

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