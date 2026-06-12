Representación en duda

Relevante, nos comentan, el posicionamiento de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en un contexto de negociaciones sin acuerdos entre el Gobierno federal y la CNTE, porque resulta que la mandataria se dirigió a las bases de esa organización magisterial para cuestionarles si sus representantes —los que han acudido a las mesas con Segob, SEP e ISSSTE— les han transmitido de manera fiel las alternativas que ha planteado su administración en busca de responder a sus demandas. Ante la duda, la mandataria expresó su deseo de que el proceso para reemplazar el sistema actual de carrera de los docentes —que los de la Coordinadora han rechazado tajantemente— se realice a través de una consulta escuela por escuela y no a través de intermediarios que, en una de ésas, estén bajando mal la información a la base. “Que lo sepan todas las maestras y maestros de México, la consulta va a ser con ellos (…) porque estar nada más encerrados en una representación sin saber realmente si se informan los acuerdos o las propuestas que se hacen, pues mejor nos vamos directo”, dijo.