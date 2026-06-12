El gol de la seguridad mundialista

Y si bien la mayoría de los pronósticos advertía una inauguración caótica y convulsa del tercer Mundial de la FIFA en la historia de México —incluso cuando no faltaron algunos puntos rojos, que finalmente se atendieron por parte de la SSC a cargo de Pablo Vázquez — nos piden no dejar de mencionar que, al cierre de la jornada, el balance arrojó más claros que oscuros. De ahí la relevancia, nos comentan, del mensaje que envió ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre el trabajo que se hizo en la capital del país. “Nuestro reconocimiento y agradecimiento a las y los policías de la Ciudad de México que actuaron con temple, disciplina, firmeza y valentía en una jornada de alta exigencia. Su presencia y profesionalismo fueron determinantes para preservar el orden, proteger a la ciudadanía y permitir que miles de familias y visitantes disfrutaran con seguridad”, refirió. También informó que el Gobierno federal trabajó en coordinación con el de la CDMX. “Muchas gracias a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y a todo su equipo de trabajo”. Ahí el dato.