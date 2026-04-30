› Layda en quiebra

Con la novedad de que a cinco meses de iniciar su último año de gestión, Layda Sansores ha dado cuenta de que el gobierno de Campeche no tiene liquidez ni para pagar la luz. Ah, pero no sólo eso, sino que resulta que ya advirtió que si le llega la cuenta de electricidad —la cual le enviaría una empresa a cargo del Gobierno federal como en este caso es la CFE— no la piensa pagar. Ha dicho que mejor apagará todo. “Yo ya les dije, ya fuimos a México: la próxima vez, que nos apaguen la luz; cuando no tengamos dinero, no la voy a pagar ni voy a pedir prestado ni prórroga, apago todas las oficinas y que vean que en Campeche las oficinas se paralizan porque no tenemos recursos”, amagó. La gobernadora morenista se ha cuidado de no señalar a funcionarios federales, y ha preferido arremeter contra la “fórmula maldita” establecida en Ley de Coordinación Fiscal heredada, según dijo, de “la derecha” a la que achaca un “recorte”. En la entidad, nos recuerdan, se aprobó para esta año un endeudamiento de mil millones, pero Sansores ha preferido escalar el desafío en espera de que quizá Hacienda le resuelva el desastre. Pendientes.