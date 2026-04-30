› Le dan el sí a Máynez

Si bien, nos advierten, era cuestión de tiempo que la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, se pasara a MC tras renunciar al PAN, algunos destacan lo rápido que terminó por dar el brazo a torcer ante la insistencia del dirigente nacional del movimiento naranja, Jorge Álvarez Máynez. Dicen que tampoco es para menos, pues finalmente son tiempos de definiciones y la carrera —no oficial— rumbo a las elecciones de 2027 y luego las del 2030 ya está más que empezada, por lo que el arropamiento que recibió Alejandra tras darle el sí a los emecistas viene acompañado de su velada, pero bien cantada nominación como próxima candidata de ese partido a la gubernatura de Guanajuato. Lo que está por verse, varios señalan, es si la fórmula de quitar fichas a otro partido —el PAN, en este caso—, alcanzará para arrebatar también a los blanquiazules uno de sus históricos bastiones, ya que Guanajuato no sólo ha sido conocido por su apoyo casi incondicional a Acción Nacional sino por ser la entidad que más votos ha aportado a esta fuerza política en las recientes elecciones presidenciales. ¿Lograrán revertirlo?