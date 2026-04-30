Senador acusado falta a reunión de la Permanente

Enrique Inzunza, senador morenista, no se presentó a rendir protesta en la Comisión Permanente del segundo receso del segundo año de la LXVI Legislatura, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Inzunza Cázares, quien ocupa el tercer lugar en la integración de la Comisión Permanente, no fue visible en la sesión del pleno desde el mediodía, pese a que por la mañana había pasado lista. En su lugar asistió la senadora Simey Olvera para participar en el órgano legislativo.

Encabezada de manera provisional por el senador Manuel Añorve, inició con la verificación de quórum, con 32 legisladores presentes, y la aprobación del acuerdo para integrar la mesa directiva.

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El debate se complicó cuando el senador del PAN, Ricardo Anaya, advirtió sobre las implicaciones del caso: “El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una acusación formal por el delito de narcotráfico en contra del hoy gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya”, afirmó, al tiempo que denunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió una solicitud de detención con fines de extradición “aquí no habrá más que dos posibilidades: impunidad o justicia”.

LA SENADORA Lilly Téllez, en sesión ordinaria de la Cámara alta, ayer ı Foto: Especial

La panista Lilly Téllez lanzó señalamientos contra legisladores oficialistas: “Son unos mafiosos, el gobierno estadounidense lo acaba de confirmar”.

En respuesta, el diputado Arturo Ávila acusó a la presidencia de la Cámara de permitir un “espectáculo circense” y de violar el reglamento: “En menos de cinco minutos ha dado muestra de autoritarismo total, no estaba permitido abrir ese debate”.

La votación por cédula para elegir la mesa directiva fue aprobada con 35 votos a favor y uno en contra. La senadora Laura Itzel Castillo fue designada presidenta, acompañada por vicepresidencias y secretarías integradas por legisladores de distintos grupos parlamentarios. Al asumir el cargo, declaró instalada formalmente la Comisión y citó para el 6 de mayo.