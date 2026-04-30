› Voto de ministra del pueblo… ¿contra el pueblo?

Nos dicen que a muchos llamó la atención la postura de Lenia Batres en contra de ordenar al Instituto Mexicano del Seguro Social que cubra las prótesis y aparatos auditivos a menores con discapacidad. En primer lugar, porque a todo México prometió que ella es la ministra del pueblo, una figura que asumió en aras de la defensa de los intereses de la gente y en particular de los más necesitados quienes, como ella misma ha dicho, históricamente han carecido de un sistema de justicia que los respalde. Bueno, pues esta vez, según el argumento que aportó, Batres Guadarrama decidió colocarse no necesariamente del lado del sector al que el proyecto buscaba proteger —y que finalmente lo hizo aun con su voto en contra—. “No podemos nosotros presumir que el IMSS tenga capacidad material y financiera para proporcionar estos insumos”, dijo la ministra. Batres también destacó que las y los ministros del máximo tribunal del país deben emitir sentencias realizables y no votar por resoluciones al aire que, a su juicio, terminen convirtiéndose en demagogia. Qué tal.