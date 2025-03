Agujeros de Merino

Así que el director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Carlos Manuel Merino Campos, no sólo dejó al estado de Tabasco sumido en la inseguridad, como ya se ha documentado, sino que lo entregó lleno de agujeros financieros. En su más reciente informe de la Cuenta Púbica 2023, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el ejercicio de 21 millones 5 mil 834 pesos relacionados con fondos en el rubro de educación. No se sabe en qué se gastó parte de ese dinero. Y de la que se tiene registro, se destinó a la contratación de personal que no cumplía con los requisitos que establece la normatividad, para laborar en cuatro instituciones de educación superior. Se llegó al extremo de gastar un millón 256 mil pesos para el pago de salarios de cuatro empleados que ya habían muerto. En el reporte anterior, la ASF había señalado un posible daño al erario por 58 millones 68 mil pesos, por lo que los hoyos se van acumulando.

