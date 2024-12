¡Cuidado! Con las "estafas románticas" esta navidad

En febrero de 2022 en una de las plataformas de streaming más populares del mundo, se estrenó El estafador de Tinder, que rápidamente se convirtió en el documental más visto en 90 países.

Simon, el llamado Estafador de Tinder, en un fotograma del documental de Netflix. ı Foto: Especial

Y es que la historia real del hombre que usando una aplicación de citas estableció relaciones “amorosas” con muchas mujeres a las que estafó por cerca de 10 millones de dólares, resultó cautivadora. Hoy, él sigue negando las acusaciones.

Pero ese caso intrigante y aterrador, se replica en México más de lo que nos imaginamos y un ejemplo claro es el de Paulina Montesinos, de 37 años, engañada, abusada emocionalmente y estafada económicamente, por un hombre que conoció en una aplicación de citas. Aquí la historia:

Un tal Baruc, de “origen italo mexicano”, apareció en su pantalla en abril pasado y la charla rápidamente se trasladó al WhatsApp, donde él le compartió una trágica historia familiar y ese fue el primer gancho. La empatía de ella y la capacidad de manipulación de él, creó el caldo de cultivo perfecto para el delito.

Él la citó por primera vez en pleno Boulevard Tulpan, en Valle Dorado, Estado de México. Platicaron dentro del coche de Paulina por espacio de tres horas, en las que él dijo estar diagnosticado con Asperger y no tener muchas habilidades sociales.

La segunda cita ocurrió en el mismo lugar, donde él habló de sus proyectos laborales y necesidades económicas para realizarlo. En un primer momento ella se negó a apoyarlo y entonces él cortó comunicación con ella, pero no por mucho tiempo.

Volvió a contactarla con disculpas y amorosos mensajes y entonces Paulina accedió a ayudar a su nueva “pareja” económicamente, para que él pudiera llevar a cabo su proyecto “en el mundo del arte”.

Retiró 67 mil pesos de una tarjeta departamental de su madre; 80 mil pesos de otros créditos en efectivo y le dio también 510 dólares que ella había guardado de su último viaje. Baruc desapareció de su radar prácticamente de inmediato.

En la madrugada siguiente Paulina recibió un amenazante mensaje de texto en su celular: “hola hija quédate tranquila y no hagas pedo, no queremos problemas, solo quiero que me pague el dinero y te lo regreso”…

Al intentar comunicarse con Baruc, Paulina vio que su cuenta de WhatsApp había sido eliminada. Su incertidumbre creció y decidió confesarle a su madre lo que estaba pasando. Juntas fueron a buscarlo al lugar de los encuentros en la avenida Tulpan, sin éxito, y comenzó la pesadilla.

Paulina acudió a denunciar al ministerio público de la alcaldía de Tlalnepantla, que describe como un calvario, donde la hicieron esperar 7 horas en una oficina que se encontraba en un sótano, clasificando el delito solo como “abuso de confianza”.

La 2da cita con la autoridad ocurrió hasta meses después, para entregar las pruebas conformadas por mensajes, facturas y tickets de compra; pero el asunto de la Reforma Judicial, retrasó aún más su proceso.

En octubre, Paulina recibió vía WhatsApp una nota periodística sobre un caso similar al suyo y al ver la fotografía del acusado lo identificó de inmediato, ¡era Baruc!

La pieza recogía el testimonio de 3 mujeres presuntamente estafadas, y una de ellas había incluso procreado un hijo. Paulina reingresó a la app de citas y para su sorpresa, volvió a encontrarlo, ahora bajo el nombre de Ezra.

Hoy se sabe que Alfonso “N” —como se le identifica en la carpeta de investigación— opera con al menos 14 nombres para engañar a otras mujeres.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, reporta que entre 2021 y 2024 se recibieron al menos 180 reportes de este tipo de fraude y más de 60% de las víctimas son mujeres.

Una firma internacional especializada en soluciones de ciberseguridad, señala que en 2021 las llamadas “estafas románticas” le quitaron a sus víctimas cerca de 600 millones de dólares.

La firma de investigación The Competitive Intelligence, reportó en 2023 que Facebook es la aplicación más usada para estas estafas; seguida de Instagram, WhatsApp, Tinder y Bumble.

El caso de Paulina Montesinos en México tomó relevancia cuando saltó a la televisión, y así consiguió que el delito fuera tipificado como “fraude”. Ella hoy cuenta con medidas cautelares de las autoridades del Estado de México y Ciudad de México, pero Alfonso “N” sólo tiene una “orden de restricción” en su contra.

“Si lo liberan o está mal integrada la carpeta de investigación, a mí me está sirviendo para documentar lo complicado que es en nuestro país denunciar. Es cruel, porque no te hacen caso y a veces no te tratan bien”, me dijo Paulina hace unos días, mientras Alfonso “N” quizá, continúa estafando en total impunidad…