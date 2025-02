Nahle acusa recibo

Con la novedad de que no sólo la oposición tiene en la mira los premios que está recibiendo de la bancada de Morena el senador por Veracruz, Miguel Ángel Yunes. También dentro de las filas del guinda hay señalamientos y no de la militancia rasa sino de morenistas pesados. Y es que resulta que a la gobernadora de esa entidad, Rocío Nahle, parece que nada bien le caen los apapachos a Yunes, recién colocado como presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara alta. “Nosotros, aquí en Veracruz hemos sido puntuales en nuestra postura. No voy a ahondar más sobre el tema. Que cada quien asuma la responsabilidad de sus actos”, refirió la víspera la mandataria estatal. Para muchos algo se está cocinando en Morena para Veracruz, porque apenas el jueves pasado anduvo por las oficinas de la Cámara alta Miguel Ángel Yunes padre. Y pues, ni modo que sólo haya ido a saludar. Uf.

Otra vez Tabasco

Lamentables sucesos, nos cuentan, han vuelto a sacudir Tabasco, entidad gobernada por el morenista Javier May, y en la que los homicidios, para mal, siguen al alza. Ayer, una familia —el papá, la mamá y un menor— fue hallada muerta en su domicilio en el municipio de Nacajuca. Tenían disparos de arma de fuego. El hecho, del que se desconocen hasta ahora las causas, generó indignación, sobre todo por el caso del pequeño al que le arrebataron la vida, y provocó la movilización de la Guardia Nacional y la policía local. Tabasco se encuentra entre los estados con mayor número de homicidios en 2024. Es, además, el octavo más violento de todo el país. Apenas el mes pasado, el Observatorio Ciudadano Tabasco informó que la entidad ocupa el segundo lugar en materia de secuestros, pues en 2023 hubo un total de 12 mil 798 casos, pero en 2024 éstos se incrementaron a 14 mil 853, un 16.07 por ciento más. El desafío contra el crimen, nos comentan, de pronto parece más grande que la capacidad del gobierno estatal para atenderlo. Ahí los datos.

No me ayudes, comadre

Y llamó la atención hace unos días, nos comentan, una entrevista en la que la dirigente estatal de Morena, Lourdes García Garay, intentó destacar el perfil de José Ramón Enríquez en el marco del proceso electoral que tendrá lugar en Durango. “Ustedes verán su estrategia, verán que estará caminando, que estará de cerca con la población para que pueda conocer de viva voz las necesidades de los duranguenses. Lo respalda los hechos de su pasada administración, lo hemos visto en las declaraciones que han hecho algunos de los dirigentes sindicales que han estado a favor del trabajo que hizo José Ramón con los ciudadanos, con los trabajadores y también con las obras que dejó en el municipio de Durango”, dijo la morenista. Una reportera entonces le preguntó: “¿cuáles obras?” Y la lideresa del guinda respondió: “no recuerdo ahorita cuáles serían las obras”, antes de aventarse un rollo para librar el que no le vino a la mente ni una sola. Uf.

Disposición de Rubio

Y fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el que ayer abrió la puerta a colaborar con México en el tema del tráfico de armas. Lo anterior, nos cuentan, al informar sobre la intención de Estados Unidos de reducir los flujos de fentanilo que entran a su territorio y la de nuestro país de reducir los de armas hacia grupos de la delincuencia organizada. “Les estamos pidiendo que tomen medidas para evitar que eso suceda. Y nos piden que les ayudemos a tener las armas fuera del alcance de estos cárteles, que están encontrando formas de comprar armas en Estados Unidos y llevarlas a México”, relató el funcionario en una entrevista que concedió a un medio en EU. Nos hacen ver que de esa manera el gobierno de Donald Trump tiene registrado el tema de interés planteado ayer mismo por la Presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera. Además, nos dicen, llama la atención el mensaje, pues habla de “diálogo” y de “trabajar juntos, ellos en su lado de la frontera, nosotros en nuestro lado de la frontera”, dijo también Rubio. Así que pendientes.

Siguen las “inconsistencias”

Y cuando se suponía que con la entrega al INE de las listas de los candidatos que aparecerán en las boletas de la elección judicial el Senado terminaba satisfactoriamente su chamba, resulta que no. Y es que el INE, se informó, encontró inconsistencias en esa relación de nombres y le dio a la Cámara alta un plazo de 48 horas para que las subsane. Ocurre que el Senado entregó seis dispositivos USB y seis carpetas en las cuales detectaron que la información se concentró en un solo archivo de excel. Con base en ello, la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE hizo una revisión del mismo e identificó “espacios vacíos, derivado de que no se pudo obtener información y que forman parte de los datos mínimos requeridos por esta autoridad electoral, para el desahogo de las siguientes fases del proceso electoral extraordinario”. En un escrito pidió entonces la corrección dado que “la adecuada integración de estos listados son un elemento fundamental para la certeza, legalidad del proceso electoral, principios rectores que sustenta en el trabajo del INE”. Uf.

Día del rencor y la enemistad

Con la novedad de que el Día del Amor y la Amistad también sirvió a los políticos para mandarse mensajes, aunque en algunos casos no sea precisamente amor o amistad lo que los haya motivado. Es el caso de un video elaborado con Inteligencia Artificial y subido a las redes del Partido Revolucionario Institucional. Se trata de una animación en la que aparecen muy sonrientes la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, poniendo cada uno una palma de su mano para formar un corazón. El mensaje que acompaña el video es muy sencillo, pues sólo dice: “A MC y Morena: ¡Feliz día del amor y la amistad!” El tricolor ha dejado ver así qué institutos políticos considera sus adversarios y no hace falta buscar mucho para darse cuenta con quiénes han tenido en los últimos tiempos las más agrias discusiones. ¿Qué tal?