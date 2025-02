Nahle acusa recibo

Con la novedad de que no sólo la oposición tiene en la mira los premios que está recibiendo de la bancada de Morena el senador por Veracruz, Miguel Ángel Yunes. También dentro de las filas del guinda hay señalamientos y no de la militancia rasa sino de morenistas pesados. Y es que resulta que a la gobernadora de esa entidad, Rocío Nahle, parece que nada bien le caen los apapachos a Yunes, recién colocado como presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara alta. “Nosotros, aquí en Veracruz hemos sido puntuales en nuestra postura. No voy a ahondar más sobre el tema. Que cada quien asuma la responsabilidad de sus actos”, refirió la víspera la mandataria estatal. Para muchos algo se está cocinando en Morena para Veracruz, porque apenas el jueves pasado anduvo por las oficinas de la Cámara alta Miguel Ángel Yunes padre. Y pues, ni modo que sólo haya ido a saludar. Uf.