› Revelación de Labastida sobre Quirino

Hablando de sinaloenses, fuertes son los señalamientos que hizo el exgobernador priista de ese estado, Francisco Labastida Ochoa, sobre el embajador de México en España, Quirino Ordaz, quien antes de ocupar ese cargo fue también gobernador de la entidad. Durante una participación ayer en el programa de Carmen Aristegui, el también excandidato presidencial se refirió a las acusaciones que ha hecho el gobierno de Estados Unidos contra políticos morenistas mexicanos que ocupan altos cargos. “(El senador) Enrique Inzunza, que fue secretario general de Gobierno durante tres años, tiene fama de ser el enlace con los narcotraficantes, tiene muy mala fama en Sinaloa. Diría que Rocha también tenía la fama de ser el enlace cuando el gobernador era Quirino Ordaz, que hoy es embajador de México en España”. Por lo anterior, refirió que la posición de este último es “inadmisible. “No lo sé (si se sostendrá). No tengo forma de saber qué piensa el Gobierno, cómo va a actuar. Pero me parece que lo lógico, lo sensato, es que venga un cambio inmediato en la Embajada de México en España”, refirió. Uf.