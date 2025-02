Un mes de cuatro años

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Carlos Arango encabeza el frente en defensa de los migrantes en Chicago. Ha vivido casi toda su vida en EU y ha luchado cotidianamente enfavordelosmigrantes. Escrítico yescépticode los gobiernos mexicanos con relación a la defensa de migrantes.

Nos dice que por primera vez participaron de manera di- recta en la política mexicana apoyando a López Obrador: “Confiamos en él pero no hizo absolutamente nada por nosotros, fue frustrante… creímos que iba a tener una participación más activa y que al menos vendría alguna vez a convivir con las comunidades migrantes… no hizo nada por nosotros”.

Considera que ante la emergencia que ha establecido la “terrible” estrategia de Donald Trump contra los migrantes “pareciera que por primera vez van cambiando las cosas”. Asegura que el Gobierno de México se está metiendo en serio en el asunto y en muchos casos nos está defendiendo. Lo que considera una estrategia “sin sentido y sin razón” es la del botón de seguridad para que los migrantes informen cuando vean algo que pueda ser en su contra, como es el caso de las detenciones.

Carlos Arango tiene toda la razón para ser escéptico. Nos dice lo que bien se sabe por acá, lo único que les importa de nosotros son las remesas, “nunca han salido en defensa de nosotros y todos los gobiernos hasta a los de Morena, les hemos importado poco o nada, cuando les llegue el dinero, todo se les olvida”.

No es el único que piensa así. Hace algunos años el Dr. Jorge Bustamante, fundador del Colegio de la Frontera Norte, nos decía que nunca había visto una manifestación en México en defensa y a favor de los migrantes.

Resulta paradójico que, a lo largo de tanto tiempo no hayamos salido a la calle a solidarizarnos con quienes mes con mes le dan a nuestra economía una auténtica bocanada de vida, lealtad y generosidad. El asunto alcanza a todos los gobiernos, sobre todo, aquellos que expulsan la mayor cantidad de migrantes, “nos vienen a buscar sólo en tiempos de campaña”.

Lo que está pasando estos días en EU además de inédito es de un enorme racismo. A muchos migrantes los van deteniendo sólo por su apariencia, no les preguntan absolutamente nada, los suben a las camionetas y se los llevan a los centros migratorios. Se dio el caso que algunos de ellos fueron esposa- dos y llevados como rehenes a sus lugares de origen, como lo denunció la gobernadora de Morelos.

El ánimo que se ha creado entre los migrantes es de temor, porque bajo cualquier pretexto los pueden detener, lo que ha llevado a que materialmente estén escondidos, como pueden y en donde puedan.

Poco está importando el estratégico papel que juegan en la economía de EU. Uno de los grandes ejemplos de ello es precisamente en Chicago, donde a lo largo de una avenida conocida como “La Villita” se encuentra todo tipo de establecimientos de la comunidad migrante mexicana. Ahí se pueden encontrar tiendas, restaurantes, venta de vestidos para bodas o 15 años y todo lo que usted se puede imaginar.

“La Villita” mantiene a Chicago con el pago de sus impuestos. A partir de la pandemia esta avenida se convirtió en el centro de ingresos para la alcaldía de la ciudad. Estos días, nos dice Carlos Arango, la zona parece un poco una calle fantasma. Muchos migrantes cuando llegan a Chicago lo primero que hacen es ir a “La Villita”, porque es un refugio donde tienen cobijo y hasta la posibilidad de empleo.

Los migrantes no sólo están padeciendo las redadas. Están en vilo porque bajo cualquier pretexto pueden ser detenidos. No falta mucho para conocer las repercusiones de todo esto en nuestra economía, lo más grave es que no se aprecia que las redadas sea un asunto coyuntural, estamos empezando a vivir un mes de cuatro años.

