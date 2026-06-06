• Recargón al PAN por edil violento

Y en medio de una contienda que se ha vuelto cotidiana por ver qué partido alberga a los peores políticos, nos dicen que nada bien cayó el show de violencia autoritaria que armó el alcalde de Metepec, Fernando Flores. En nada ayuda a los partidos que lo postularon —PAN, PRI y PRD— el que haya irrumpido con un séquito de hombres armados a un deportivo a dar un espectáculo de golpes y transgresión, supuestamente con fines de pacificación. Y como era de esperarse, desde Morena ya están exigiendo que el edil sea separado del cargo. El diputado Paulo García, quien además es el vocero de la fracción de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, ha advertido: “cuando un alcalde utiliza su poder para intimidar, deja de representar a la ciudadanía y se presenta como el peor rostro de la política: la soberbia del poder. Nadie está por encima de la ley”. Y más aún, le dio un recargón al PAN: “Pedimos que el panismo rompa el pacto de impunidad entre sus políticos prepotentes y violentos. Nadie merece soportar estas actitudes”. Ahí el dato.

• Atención al caso de Roxana

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Importante, nos hacen ver, que la Presidenta Claudia Sheinbaum se mostrara atenta al caso de Roxana Guzmán, directora del portal de noticias Pulso Informativo del Sureste, quien fue sustraída de su domicilio en el municipio de Nanchital por sujetos armados y privada de la libertad el martes pasado. “Lo importante en este momento es encontrarla, y una vez que se encuentre, pues ya la investigación de cuál fue la razón por la cual fue levantada por estas personas que todos vimos en un video. Lo más importante en este momento es la búsqueda”, refirió ayer la mandataria en la conferencia de prensa que realizó desde Veracruz, entidad que gobierna Rocío Nahle, donde la comunicadora fue secuestrada. Ayer mismo, nos comentan, tras su mañanera en Coatzacoalcos la Presidenta habló con la madre de la periodista, Rubicelia Ramírez, a quien buscó reconfortar, al tiempo que le informó que en las acciones para localizar a su hija participan instituciones federales y estatales y confió en que sea hallada. Por lo pronto, pendientes.

• Soberanía, impunidad y los de casa

Y fue el Partido Movimiento Ciudadano el que ayer se apartó de los argumentos soberanistas planteados por el oficialismo tras la denuncia de la justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y 9 políticos, operadores y mandos policiacos de Sinaloa. “Es falsa la polarización que se invoca desde el Gobierno en torno a la soberanía nacional y a la defensa de la patria”, refirió Jorge Álvarez Máynez, dirigente de los naranjas, quien consideró que tras la acusación contra el mandatario estatal morenista ahora “la soberanía nacional implica la defensa de la impunidad… Los mexicanos no piensan que proteger la soberanía es encubrir a gobernadores y presidentes municipales acusados”. Nos dicen que ya tomaron nota del planteamiento de Máynez, quienes llevan un registro puntual de alcaldes abanderados por el naranja que han sido señalados y en algunos casos hasta detenidos por vínculos con el crimen organizado. Con lo que buscarían mostrar un doble discurso de los emecistas. Uf.

• Persecución y captura

Relevante, nos comentan, la acción policiaca de seguimiento y captura que llevó a cabo ayer la Policía de la Ciudad de México, que encabeza Pablo Vázquez, tras un reporte de robo del gerente de una tienda departamental. Y es que resulta que en un establecimiento localizado en avenida División del Norte, colonia Parque San Andrés, en la alcaldía Coyoacán, llegaron tres sujetos, dispararon al aire, se llevaron 26 relojes de una vitrina y escaparon a bordo de una motocicleta. De inmediato, se ha informado, se activaron los protocolos de seguimiento a través de cámaras. Diversos videos dan cuenta del intento de los ladrones por escapar, sin embargo, rápidamente fueron localizados en la colonia San Diego Churubusco, donde abandonaron el vehículo. Una parte de la persecución se realiza a pie hasta que finalmente se concreta la detención de los tres hombres, dos de los cuales se refiere que serían menores de edad. La acción policiaca es buen mensaje sobre las capacidades policiacas de la ciudad de cara al Mundial que arranca la próxima semana, nos comentan.

• Pensiones no pagan impuesto

Y tuvo que ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que salió a desmentir la versión que ayer circuló profusamente en las benditas redes de que ahora todas las pensiones iban a ser gravadas con el Impuesto Sobre la Renta. Y es que previamente empezó a correr esa información que, se ha apurado a indicar la dependencia, es falsa. Es sabido que hoy en día, la gran mayoría de los pensiones en el país está libre del pago del ISR por los ingresos que reciban por concepto de pensión. “En el artículo 93 de la Ley del ISR se señala que las pensiones están exentas cuando no superan el equivalente a 15 UMAs diarias, es decir, un monto de 53 mil 493 pesos al mes”, refirió la dependencia en una tarjeta informativa en la cual asienta, con base en lo anterior, que es falso que quienes reciban la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores deberán pagar este impuesto. Llama la atención, nos comentan, que se publiquen y repliquen con tanta facilidad estos bulos. Lo importante es que éste fue atajado rápidamente.

• Cambio en búsquedas

Y nos piden no perder de vista que se llevan a cabo ya las reuniones entre representantes del Gobierno federal y de la Fiscalía General de la República con colectivos de madres buscadoras y organismos que atienden desapariciones. Ayer, en Zacatecas, la fiscal Ernestina Godoy y el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Arturo Medina, encabezaron las mesas de diálogo con familias y colectivos de búsqueda de la región Occidente, un foro en el que se buscó reunir a personas vinculadas con los procesos de búsqueda, identificación humana y localización de personas de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas. Por lo pronto, señaló ahí Godoy que el objetivo es compartir la nueva Estrategia Nacional de Búsqueda en la que están involucrados y coordinados el Gobierno federal, los gobiernos estatales y los colectivos. Es sabido que una multiplicidad de agrupaciones de madres buscadoras ha cuestionado la desatención de la autoridad en estos temas y ha emprendido tareas sin su cobijo. Ya se verá, nos comentan, si esto empieza a dar un giro.