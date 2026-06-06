Soberanía, impunidad y los de casa

Y fue el Partido Movimiento Ciudadano el que ayer se apartó de los argumentos soberanistas planteados por el oficialismo tras la denuncia de la justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y 9 políticos, operadores y mandos policiacos de Sinaloa. “Es falsa la polarización que se invoca desde el Gobierno en torno a la soberanía nacional y a la defensa de la patria”, refirió Jorge Álvarez Máynez, dirigente de los naranjas, quien consideró que tras la acusación contra el mandatario estatal morenista ahora “la soberanía nacional implica la defensa de la impunidad… Los mexicanos no piensan que proteger la soberanía es encubrir a gobernadores y presidentes municipales acusados”. Nos dicen que ya tomaron nota del planteamiento de Máynez, quienes llevan un registro puntual de alcaldes abanderados por el naranja que han sido señalados y en algunos casos hasta detenidos por vínculos con el crimen organizado. Con lo que buscarían mostrar un doble discurso de los emecistas. Uf.