Pensiones no pagan impuesto

Y tuvo que ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que salió a desmentir la versión que ayer circuló profusamente en las benditas redes de que ahora todas las pensiones iban a ser gravadas con el Impuesto Sobre la Renta. Y es que previamente empezó a correr esa información que, se ha apurado a indicar la dependencia, es falsa. Es sabido que hoy en día, la gran mayoría de los pensiones en el país está libre del pago del ISR por los ingresos que reciban por concepto de pensión. “En el artículo 93 de la Ley del ISR se señala que las pensiones están exentas cuando no superan el equivalente a 15 UMAs diarias, es decir, un monto de 53 mil 493 pesos al mes”, refirió la dependencia en una tarjeta informativa en la cual asienta, con base en lo anterior, que es falso que quienes reciban la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores deberán pagar este impuesto. Llama la atención, nos comentan, que se publiquen y repliquen con tanta facilidad estos bulos. Lo importante es que éste fue atajado rápidamente.