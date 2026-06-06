Persecución y captura

Relevante, nos comentan, la acción policiaca de seguimiento y captura que llevó a cabo ayer la Policía de la Ciudad de México, que encabeza Pablo Vázquez, tras un reporte de robo del gerente de una tienda departamental. Y es que resulta que en un establecimiento localizado en avenida División del Norte, colonia Parque San Andrés, en la alcaldía Coyoacán, llegaron tres sujetos, dispararon al aire, se llevaron 26 relojes de una vitrina y escaparon a bordo de una motocicleta. De inmediato, se ha informado, se activaron los protocolos de seguimiento a través de cámaras. Diversos videos dan cuenta del intento de los ladrones por escapar, sin embargo, rápidamente fueron localizados en la colonia San Diego Churubusco, donde abandonaron el vehículo. Una parte de la persecución se realiza a pie hasta que finalmente se concreta la detención de los tres hombres, dos de los cuales se refiere que serían menores de edad. La acción policiaca es buen mensaje sobre las capacidades policiacas de la ciudad de cara al Mundial que arranca la próxima semana, nos comentan.