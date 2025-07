El arresto de Julio César Chávez Jr.

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Fue detenido por autoridades estadounidenses Julio César Chávez Junior, hijo del famoso boxeador. El también pugilista permanece bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos y está a la espera de ser deportado a México a través de un proceso acelerado donde se espera que enfrente a la justicia.

Son acusaciones muy serias las que tiene el Gobierno de Estados Unidos contra el boxeador, lo señalan de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, lo que vuelve a poner sobre la mesa un tema recurrente: figuras públicas mexicanas ligadas con grupos criminales.

Lo cierto es que Julio César Chávez hijo viajaba, constantemente, entre Estados Unidos y México. Desde el año pasado permanecía en ese país por su visa B2 que había vencido.

Por lo pronto, Estados Unidos lo detiene por un tema migratorio y lo mandará a México donde tiene una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República desde 2019, en la cual hay una investigación contra Junior por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y que habría sido emitida junto con órdenes de aprehensión de Ovidio Guzmán e Iván Archivaldo, ambos hijos de El Chapo, así como de Néstor Ernesto Pérez Salas, alias El Nini, jefe de seguridad de Los Chapitos.

Desde marzo del 2023 existe una orden de aprehensión contra Chávez Junior en México acusado de delincuencia organizada y tráfico de armas.

La pregunta es ¿por qué no fue detenido en México?

Julio César Chávez Jr., durante su detención por autoridades de Estados Unidos el 3 de julio del 2025. Foto›Cuartoscuro

El Nini fue extraditado a Estados Unidos el año pasado y ha hecho varias declaraciones donde asegura que Junior trabajaba como presunto golpeador de reclutas del Cártel de Sinaloa.

Las investigaciones de la FGR, entre 2021 y 2022, revelan que su rol dentro del cártel era castigar a los integrantes que cometían errores que ponían en riesgo a la organización criminal.

No es un secreto que Julio César Chávez hijo tenga relación con el Cártel de Sinaloa. Él mismo lo ha contado en varias entrevistas que Ovidio Guzmán es el tío de su hija.

La relación familiar de Chávez Junior con Ovidio es que está casado con Frida Muñoz, quien antes de esta relación sentimental fue esposa de Édgar Guzmán López, hijo mayor de Joaquín El Chapo Guzmán y hermano de Ovidio y Joaquín, quienes permanecen detenidos y a la espera de un trato con autoridades estadounidenses.

Édgar fue asesinado en mayo de 2008 en el estacionamiento de una plaza comercial en Culiacán, Sinaloa.

Frida se casa después con Julio César hijo, ya teniendo una hija. Esa niña es nieta de El Chapo Guzmán.

Tras la muerte del hijo del Chapo, Frida se mudó a Los Ángeles, California, con su hija de dos años.

Fue en Estados Unidos donde conoció a Junior y donde formalizó su relación en 2018. Tuvieron dos hijos: Julia y Julio César Chávez III. Se dice que no ha sido un matrimonio fácil y que han tenido varios altibajos, incluso en los medios de comunicación en 2021 se habló de un divorcio, pero tanto Frida como Chávez detuvieron el proceso porque se dieron “otra oportunidad”.

Frida ha tratado de desvincularse de su ex familia política, pero no lo ha logrado. En 2015 y 2018 la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas bancarias debido a que era investigada por presuntos vínculos con la familia de su difunto esposo.

Y no sólo ella, su primogénita Frida Sofía, hijastra de Chávez Junior, quien actualmente tiene 19 años, ha tratado de deslindarse de la familia de su padre biológico, Édgar Guzmán, y ha tratado de incursionar en el mundo del espectáculo, presentándose en programas de talento en Estados Unidos.

Lo cierto es que el que dice de propia voz que respeta y conoce a Ovidio Guzmán es el propio Julio César hijo, y, públicamente, lo dice cuando le preguntan si los conoce:

“Los Chapitos, ¿Ovidio? ¿El Ratón? Él es tío de mi hija, que ha sido mi hija mucho tiempo. Sí. Lo conozco bien y es una buena persona, conmigo es una gran persona, yo no sé lo que dicen en otro lado, no me gusta meterme”.

Las autoridades mexicanas también aseguran que el boxeador tiene relación con el Cártel de Sinaloa. Entre las intervenciones obtenidas por las que se escucha a un par de miembros del cártel identificar a Chávez Junior como el encargado de ejecutar las golpizas.

En una de las grabaciones que han hecho las autoridades, se escucha que un integrante llevó a su novia a una casa de seguridad donde había gente secuestrada y armamento, lo cual fue considerado como un grave error. La sanción fue colgarlo como saco de box para que Junior lo golpeara.

Mientras las autoridades mexicanas continúan con el proceso judicial, el viernes pasado su papá confesó estar “destrozado” por lo que le pasa a su hijo; aseguró que se trata de una “injusticia”; reconoció que son personajes públicos y conocen a “todo mundo” en Culiacán: “Conocemos a los buenos y a los malos, hemos convivido con todos”, personajes, pero, aseguró que: “Meto las manos a la lumbre por él”, dijo tras negar que su hijo tenga vínculos con criminales, dijo Julio César Chávez, quien el pasado 6 de abril participó en la Clase Nacional de Boxeo que se realizó en el Zócalo de la Ciudad de México.

Toda esta controversia tuvo eco en Palacio Nacional, donde la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo, en su conferencia del viernes pasado, que desconocía que Junior tuviera una orden de aprehensión, pero que después el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se lo confirmó, y dijo que, si bien se está investigando a Julio César hijo desde el 2019, fue hasta 2023 que un juez otorgó la orden de aprehensión, la cual no se podía cumplimentar porque “la mayoría del tiempo (el boxeador) estaba en Estados Unidos”.

Pero desde que se tiene esta orden judicial, se han podido hacer las investigaciones y la intervención de las comunicaciones de Julio César hijo.

Muy probablemente en las próximas semanas llegue a México, para ser juzgado en nuestro país, Julio César Junior.