El Mayo se declara culpable

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El día de ayer Ismael El Mayo Zambada se presentó en una corte federal en Brooklyn, Nueva York, y dijo las palabras clave que esperaban las autoridades estadounidenses: guilty, así es como quien fuera uno de los líderes del Cártel de Sinaloa se declaró culpable de dos de los 17 cargos en su contra.

El Mayo aceptó haber liderado por 50 años el Cártel de Sinaloa, hoy considerado organización terrorista en Estados Unidos, además de ser socio y aliado de otras organizaciones criminales en América Latina, también declaró que en ese tiempo trabajó con cárteles de la droga en Colombia.

Esto hace oficial, entre muchas otras cosas, lo que hace tiempo venían diciendo las autoridades estadounidenses: que el Cártel de Sinaloa tiene alianzas con grupos criminales como el que lidera Nicolás Maduro en Venezuela, y que sobornaba —y hasta 2024— sobornó a policías, mandos militares y políticos para que le permitieran operar libremente.

Tras esta declaración de culpabilidad, Zambada tendrá una condena de por vida, pero no en una cárcel de máxima seguridad, y se atenderán sus problemas de salud. Esto es por su colaboración con las autoridades. El Mayo ya ha empezado a dar información y nombres de las personas que, según él, han facilitado el tráfico de drogas, pero su abogado, Frank Pérez, descartó que su cliente dé a conocer nombres de esta red que le permitió operar por más de cuatro décadas el trasiego de drogas.

Todo parece indicar que Zambada no va a hacer públicos los nombres de los funcionarios mexicanos que han brindado protección al Cártel de Sinaloa, pero sin duda, porque sí es la única razón de declararse culpable para obtener beneficios carcelarios, ya habló, y lo sigue haciendo, con las autoridades estadounidenses.

El Mayo dijo que asesinó a integrantes de grupos rivales y generó violencia de 1980 a 1990. Que transportó cientos de kilos de cocaína desde Sudamérica a través de aviones y barcos que tenían como destino Estados Unidos; parte de esa droga la traficó de 1980 a 2024. Según el relato del capo, introdujo un millón 500 mil kilos de cocaína, incluso, aceptó haber acumulado millones de dólares y pidió perdón por el daño causado.

Así lo declaró, aunque no creo que ni el propio Zambada sabe exactamente cuánta droga traficó el Cártel de Sinaloa a Estados Unidos.

El propio Zambada leyó en la audiencia, que duró 45 minutos, en medio de decenas de agentes de la DEA, policías y medios de comunicación.

PRISIÓN DE POR VIDA

Ismael zambada García, El Mayo, tras su detención por autoridades estadounidenses en México, el 26 de julio de 2024. Foto›Cuartoscuro

Vestido de naranja, con un pantalón azul marino, físicamente se veía mejor que en sus audiencias previas; sin embargo, le dijo al juez que hasta el momento no ha recibido atención médica, que sólo toma las pastillas por el dolor de sus rodillas.

Como parte del acuerdo para declararse culpable, El Mayo Zambada deberá pagar una multa de 15 mil millones de dólares al gobierno estadounidense. Desde el inicio del proceso, la fiscalía ha buscado incautar los bienes del narcotraficante y, de acuerdo con un documento, se trata de dinero en efectivo y bienes inmuebles.

Lo cierto es que, por ejemplo, su antiguo socio y compadre, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, también fue condenado a pagar una cifra altísima de dinero, unos 12.6 mil millones de dólares, y no hay constancia pública de que, efectivamente, se haya pagado el dinero.

Horas más tarde de la audiencia habló la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien advirtió que Ismael Zambada no saldrá nunca de prisión. Además, indicó que el gobierno de Donald Trump no ha terminado con el combate al narcotráfico, pero que ha dado un paso muy importante.

Para Estados Unidos, tener en su poder a los principales líderes del Cártel de Sinaloa es un gran logro. Así lo manifestaron en la conferencia de prensa, donde mostraron un despliegue de fuerza importante.

Ahí estuvieron representantes del sistema de justicia y el director de la DEA, Terrance Cole, del FBI y del Homeland Security.

Fueron enfáticos cuando dijeron que tener a los líderes criminales detenidos en Estados Unidos era un gran logro de la administración de Trump, y que no descansarán hasta que América esté segura de estos grupos terroristas.

Aseguraron que tenían denuncias en contra de El Mayo Zambada desde 2009, que se creía intocable.

En esa conferencia de prensa se dijo que estos terroristas eran responsables de miles de muertes por violencia y por inundar de droga a Estados Unidos. Que finalmente se les está haciendo justicia a las familias que han perdido a sus hijos por culpa del Cártel de Sinaloa, pero también se habló de los demás cárteles de la droga, desde el Cártel Jalisco Nueva Generación, hasta el Tren de Aragua.

La fiscal estadounidense y las autoridades que la acompañaron en la conferencia de prensa hablaron, y mucho, de los puentes aéreos, que son rutas que utilizan las organizaciones del narcotráfico, sobornando autoridades de distintos países para trasladar la droga. Y enfatizaron esta forma de transporte desde Venezuela, Honduras y Guatemala, pasando por México.

También mencionaron que el Cártel de Sinaloa pasó de vender cocaína a las metanfetaminas y al fentanilo, comprando precursores químicos a empresas chinas.

La fiscal general de la Unión Americana agradeció la cooperación de autoridades mexicanas, destacando la entrega de más de 50 capos de la droga, entre ellos, líderes de Los Zetas y del mismo Cártel de Sinaloa. Aunque la mención a las autoridades mexicanas fue de una manera muy escueta, no mencionó a ningún funcionario por nombre.

Estados Unidos tiene la información y están decididos a mostrar toda su fuerza contra los grupos criminales y a quienes los protegen.

Muchos deben estar preocupados.

La audiencia de El Mayo, en la que ya se había dicho que se declararía culpable, generó una gran expectativa. Periodistas, agentes de la DEA, FBI y otras instancias federales llenaban las bancas, observando con atención la declaración de culpabilidad de un hombre que ha sido histórico en el mundo del narcotráfico.

Llevaba una camiseta azul sobre una manga larga naranja, cabello canoso y barba. Entró serio, con visible dolor en su rodilla y sólo les sonrió a sus abogados.

Ahí, Zambada aceptó públicamente la responsabilidad y, utilizando a un intérprete en español, admitió que su organización trafica incesantemente cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo en territorio estadounidense.

Y dijo: “Reconozco el gran daño que las drogas ilegales han causado a la gente de Estados Unidos y México… Me responsabilizo y me disculpo con todos los afectados”.