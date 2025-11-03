Telefónica prepara la venta de su filial mexicana a Beyond ONE

No es la primera vez que a la española Telefónica se le vincula a un acuerdo de venta de los activos que ya no desea y de los cuales México es de los que más le urge despedirse.

Hoy se encuentra en una etapa avanzada presume, del proceso para vender su filial en nuestro país, y que ahora sí esta operación es la buena, la que ha captado gran atención tanto en el sector financiero como en el de telecomunicaciones. La compañía española, que opera en el país bajo la marca Movistar México, lleva años analizando distintas opciones para reducir su exposición en América Latina y concentrarse en sus mercados más rentables: España, Brasil, Reino Unido y Alemania, siendo esto su plan de su reestructuración global.

Lo que se ha dejado entrever por el claro proceso de confidencialidad, Telefónica está a punto de anunciar la venta de su filial mexicana al grupo Beyond ONE, conglomerado con sede en Dubái especializado en servicios digitales y telecomunicaciones. El acuerdo, del que también se documentó en medios europeos, aún está pendiente de aprobación regulatoria, se estima en un valor de alrededor de 500 a 520 millones de euros, cifra que equivaldría a poco más de 600 mdd. Este monto incluiría no sólo la operación móvil, sino también determinados activos comerciales y contratos vigentes.

Telefónica encargó a JP Morgan la búsqueda de posibles compradores desde finales de 2024, dentro de un mandato más amplio para desinvertir en operaciones latinoamericanas con bajo retorno. México, pese a ser un mercado relevante, se ha vuelto especialmente competitivo y costoso para la empresa. Nadie de México levantó en forma la mano para comprarla, hubo versiones de acercamientos pero nada con formalidad. La compañía enfrentó en los últimos años una posición disminuida frente a los dos grandes operadores dominantes, Telcel y AT&T, lo que redujo sus márgenes y limitó su capacidad de crecimiento. Se señala su apatía de inversión para consolidar su negocio. La filial mexicana se ha sostenido con dificultades, dependiendo en buena parte de acuerdos de compartición de red con AT&T y de servicios móviles virtuales, un modelo que ha limitado su independencia operativa.

Se aplaude que sea Beyond ONE como el comprador para Telefónica ya que hoy controla Virgin Mobile Latin America, un operador móvil virtual con presencia en México y Colombia. Su interés se enmarca en una estrategia de expansión regional, orientada a integrar bajo una misma plataforma las operaciones móviles, digitales y de entretenimiento. Para el grupo de Dubái, adquirir Movistar México representaría una oportunidad de consolidar su presencia, pasar de un operador virtual a uno con red y clientes propios, y competir con los gigantes del sector.

En etapas anteriores, se mencionaron nombres como América Móvil, que ya adquirió filiales de Telefónica en Centroamérica; sin embargo, cualquier intento de compra por parte del principal operador mexicano se habría enfrentado a fuertes obstáculos regulatorios por su posición dominante. También se habló de Millicom y Liberty Latin America, empresas con historial de adquisiciones de activos de Telefónica en la región, pero finalmente el interés no se concretó. Fondos de inversión internacionales, quisieron entrarle a la apuesta pero sin conocimiento del negocio, consorcios asiáticos o grupos de telecomunicaciones europeos fueron considerados en la fase preliminar, sin que se llegara a una oferta vinculante. A lo largo del proceso se registraron varios acercamientos y estudios de mercado, algunos de los cuales se cancelaron antes de entrar en negociaciones formales. Telefónica evaluó opciones de venta parcial, alianzas estratégicas o fusiones con operadores regionales, pero ninguna ofrecía la combinación adecuada de liquidez inmediata y viabilidad regulatoria, pero también fracasó. En distintas ocasiones, incluso se exploró la posibilidad de escindir la unidad mexicana y colocar una participación minoritaria en bolsa, idea que fue finalmente descartada por su complejidad y bajo atractivo financiero. Lo que además se adelanta, es que Telefónica habría concedido un periodo de exclusividad al comprador, lo que significa que no está negociando simultáneamente con otros interesados. El siguiente paso será obtener la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), organismo que reemplaza a la antigua Cofece, y claro de las oficinas de telecomunicaciones. Podrían imponer condiciones relacionadas con la portabilidad de clientes, ya lo veremos, y bajo qué circunstancias por el uso de espectro o la cesión de infraestructura, eso sí, todo pensando en el beneficio de los consumidores, porque finalmente son los que importan. La operación representaría una inyección significativa de liquidez para Telefónica, que atraviesa un proceso simplificación corporativa.

El efectivo obtenido podría destinarse a fortalecer su balance, a recompras de acciones o a inversiones en mercados prioritarios. La venta de Movistar México simboliza un cambio de etapa tanto para Telefónica como para el mercado de telecomunicaciones en el país. A México le urge la entrada de otro sólido competidor donde incluso se habló de la salida de AT&T, que fue desmentido en medio de una mala comunicación. La consolidación de su plan de desinversión y enfoque en mercados rentables le urge a Telefónica. ¿Se concretará?, ya lo veremos porque hoy las operadoras móviles virtuales ganan terreno pero sostenidas en una plataforma endeble, frágil, etc., llamada Altán Redes.

Voz en Off. QEPD Carlos Manzo, un hombre inteligente, de valores firmes y de una valentía ejemplar. Condenó la impunidad, la injusticia y la corrupción con la fuerza de su palabra, y la coherencia de sus actos. Una, y otra vez alzó la voz externando la irresponsabilidad de ignorar las denuncias. “No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México. El único que se atrevió a decir siempre la verdad, sin temor por su familia ni por dejar huérfanos a sus hijos.”: Grecia Quiroz García...