De soberanías e injerencias

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La Presidenta ha encontrado en la defensa de la soberanía el mejor mecanismo para defender a los suyos.

Es cierto que con EU la relación está siendo cada vez más compleja. Al tiempo que hay más dependencia, han crecido las dificultades. La mutua dependencia ha hecho que surjan más problemas, destaquemos la desigualdad económica y la inseguridad.

Trump ha echado a andar todos los elementos que tiene a la mano para expandir su confuso modelo económico-político.

En el caso venezolano cada vez va quedando más claro que si algo quería Trump era tener capacidad de maniobra y de propiedad sobre el petróleo. Se han presentado cambios internos en Venezuela, pero muchas cosas siguen casi igual, quizá uno de los elementos que más pesaron sobre Nicolás Maduro fue su actitud que, por momentos, tenía alta dosis de sarcasmo en contra de Trump.

De la noche a la mañana Maduro dejó de ser el personaje central del Cártel de los Soles. Si de fondo hubiera existido un ataque directo al narcotráfico en el papel el expresidente era el hombre indicado para ser señalado.

Sin embargo, en las acusaciones formales en EU en contra de Maduro el tema ya no apareció. En los hechos, la estructura quedó virtualmente intacta, Delcy Rodríguez, mujer cercana a Maduro, resulta que hoy es la presidenta del país con posibilidades de que pudiera ser candidata a la presidencia en el próximo proceso electoral.

En Venezuela lo que cambió fue el manejo de la economía, particularmente en materia energética. El resto, como se ha visto, quedó virtualmente igual. Habrá que ver lo que se viene en el juicio en contra del expresidente venezolano, el cual podría llevar, paradójicamente, a que pudiera tener una sentencia menor.

Cuba tiene menos, pero tiene más. Lo que queremos decir es que las opciones para la isla están en una parte de la economía, pero sobre todo, están en una historia que para EU es particularmente importante. Es el “comunismo” de Fidel Castro y es un dique en la historia de los últimos años para el imaginario colectivo estadounidense.

No creemos que Trump, particularmente Marco Rubio, vayan a hacer las cosas como en Venezuela. EU quiere cirugía mayor en Cuba, porque la ciudadanía tiene un armado ideológico distinto al de las y los venezolanos.

Cuba ha moldeado a lo largo de décadas pensamientos profundamente ideologizados. Ha sido atacada y, además, se ha martirizado, lo cual le ha generado una enorme empatía en diferentes partes del mundo.

Trump asegura que en cualquier momento podría entrar a la isla. Marco Rubio se ha dedicado a reforzar la idea a lo que se suma su origen cubano, y las vicisitudes que pasaron muchos de sus amigos y familiares y, en particular, sus papás en Cuba.

Llegado el momento, Trump estará cerrando un círculo que le es importante. México y Brasil son diferentes, aunque los vea “izquierdosos” o algo parecido. Lula ya le mandó un mensaje: “No nos traten como niños”, a sabiendas de que vienen días complicados para el presidente brasileño, porque hay elecciones presidenciales hacia final del año y existen posibilidades fundadas de que pudiera perder ante el hijo de Bolsonaro, el cual, por cierto, se encuentra en la cárcel. Colombia también puede dar un giro hacia la derecha.

Del caso mexicano hemos venido hablando con insistencia. No es claro lo que pueda pasar. Sin hacer a un lado las responsabilidades que tenemos con nuestros problemas, EU tiene en la mira a los narcotraficantes, pero desde hace tiempo a los políticos ligados con el narco, siendo que hay elementos para investigar estos nexos no sólo desde fuera.

Mucho se va a definir antes de las elecciones de noviembre en EU. En este tiempo sabremos hasta dónde siguen llegando los tentáculos del empresario-presidente.

RESQUICIOS.

Todo apuntaba anoche a que el PRI conservaría la mayoría en Coahuila. El tricolor nunca ha perdido el estado, es de lo poco que le queda. No es una elección que esté definiendo los ánimos nacionales.