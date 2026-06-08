• Bartlett, 45 segundos de pullazos

Ahora no fue al senador Gerardo Fernández Noroña, ahora fue al extitular de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett, al que un ciudadano increpó en un vuelo aparentemente a España. “Buenas tardes, señor Bartlett Díaz”, le dijo mientras lo grababa en su celular. Cuando el exfuncionario responde un tanto sorprendido, el pasajero le suelta: “¿Cómo le ha hecho para viajar tan lejos y tan cómodo en primera clase? De lo que han sacado del país, ¿verdad?”. Enseguida lanza: “Ya no van para Estados Unidos, ahora viajan a España. ¿Viene a pedir disculpas Morena?, ¿viene a pedir disculpas la 4T a los españoles?”. Bartlett levanta el pulgar como para dar cuenta de que nada le hacían los comentarios. “¿Cómo se hace para tener tanto dinero y tantas casas?”, suelta entonces el pasajero. “Secretario de Gobernación, tumbó el sistema, ha hecho cada cosa”. Luego le dice que la comunidad española lo va a conocer. Cuando Bartlett busca ver para otro lado el pasajero concluye: “¡Corrupto!” Y todo en 45 segundos. Uf.

• Coahuila, a revisión y a tribunales

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Múltiples lecturas —algunas orientadas por el interés de quienes las plantean—, las que se empiezan a perfilar tras las elecciones legislativas en Coahuila, en las que el PRI perfila llevarse carro completo y en las que incluso arrebataría reductos que tenía Morena en la entidad. Unos consideran que representan el termómetro del impacto que han tenido en la opinión pública casos como el de Sinaloa, para evaluar al oficialismo y a la oposición. Otros, que sigue habiendo territorios en los que la operación de gobernadores y sus aceitadas estructuras territoriales es central para contener cualquier avance morenista. Uno más: que el PRI vuelve a las andadas, pero ahora con mecanismos más sofisticados de compra de votos involucrando hasta el uso de códigos QR. Ya se verá cuál de todos es el más acertado. Por lo pronto, nos hacen ver, la temprana acusación morenista de anomalías cometidas por el tricolor daba cuenta de un escenario adverso y también de la ruta que habrá de seguir ese proceso: los tribunales.

• Ni alianza ni pleito

Y hablando de las elecciones en Coahuila, nos piden no perder de vista cuál será la reacción del PAN, que encabeza Jorge Romero, que en esta ocasión resultó derrotado. Y es que es sabido que en los comicios de ayer el albiazul no compitió aliado del PRI —que, como se ha dicho, se encamina a llevarse todos los distritos—, sino en solitario. Si Acción Nacional quería mostrar el valor de la marca en la entidad fronteriza, al final no le fue nada bien. Por lo pronto, en un comunicado con erratas y dedazos resulta que el PAN reconoce que los resultados electorales “representan un llamado a fortalecer aún más la identidad, estructura y crecimiento propio del partido después de varios años de dinámicas electorales marcadas por alianzas”. También afirma que el escenario político en la entidad no refleja el contexto nacional donde afirma mantener “una tendencia clara de crecimiento como la principal alternativa frente a Morena”. Llama la atención, nos comentan, que si bien todo apunta a mantener distancia hacia el PRI, también se guarda las armas de la batalla poselectoral, porque de las acusaciones de compra de voto, no dice absolutamente nada. Ahí el dato.

• Recta final rumbo al registro

Y son cuatro agrupaciones políticas las que se perfilan a obtener su registro como partido político, aunque nos piden no dar nada por hecho, porque aún falta que en el INE se haga una revisión relevante relacionada con el manejo de los recursos y con las afiliaciones. Es sabido que Paz, Somos MX, Que siga la democracia y México tiene vida ya cumplieron con los requisitos de asambleas y firmas, pero se ha informado que en la revisión de esos dos requisitos, todas ellas perdieron apoyos al detectárseles anomalías diversas, principalmente duplicidades de firmantes, aunque también se reportó el registro de personas que no forman parte del padrón o de fallecidos. No es menor la merma sufrida porque en conjunto fue de 235 mil, incluso un par de ellas se quedaron muy al filo de cumplir la meta. Como sea, es un hecho que se encuentran en la recta final para tratar de cumplir con lo que establece la ley: 200 asambleas y 256 mil 30 firmas. El próximo 25 de junio, es decir, dentro de tres semanas, el árbitro electoral dará su veredicto, se conoció ayer.

• Alerta presidencial

Relevante, nos comentan, que el Gobierno federal, y directamente la Presidenta Claudia Sheinbaum lanzaran alertas ante el inminente impacto de la depresión tropical Dos-E, en territorio nacional, que anoche se preveía que evolucionaría para convertirse en la tormenta tropical Boris. El Gobierno de México está preparado para atender a la población. Las secretarías de Marina y Defensa han activado los planes Marina y DNIII-E en fase de prevención, en coordinación con Conagua, Protección Civil, gobiernos estatales y municipales, refirió la mandataria en redes en los primeros minutos de este día. “Pedimos a la población de los estados de Guerrero y Oaxaca, particularmente en la franja costera comprendida entre Lagunas de Chacahua y Tecpan de Galeana, así como a habitantes de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, a mantenerse atentos a los avisos oficiales. Se invita a la ciudadanía en general a mantenerse atenta a los avisos oficiales. Se pronostican lluvias intensas, oleaje elevado y mar de fondo. La prevención y la información oportuna son fundamentales para proteger la vida y el patrimonio de las familias”. Ahí el aviso, para ponerse las pilas.

• Siguen los destapes

Con la novedad de que 2027 está cada vez más metido en la mente de quienes se anotarán a los procesos internos de sus partidos en aras de buscar, sobre todo, alguna gubernatura. En Michoacán, se ha señalado, la senadora Celeste Ascencio ya hasta le puso fecha, público y micrófono al mensaje de su salida en un acto masivo. Todo, nos dicen, buscando dar cuenta de comportamientos institucionales. Tanto que en este caso hubo miles de asistentes, llamado a la unidad y un tono de arranque político con envoltura de informe legislativo, en el que, de hecho, anunció que solicitará próximamente licencia a la Cámara alta. En estos casos, la liturgia es conocida: primero se informa, luego se agradece al pueblo y, después, si las condiciones “lo permiten”, aparece la precandidatura. Ahora ya no sólo hay destape sino la acción de ponerse “a disposición del pueblo”. Así que 2027 todavía queda lejos en el calendario, pero en Michoacán ya empezó a acomodarse. Y porque ha comenzado a precipitarse la cascada de anuncios, pendientes.