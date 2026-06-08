Alerta presidencial

Relevante, nos comentan, que el Gobierno federal, y directamente la Presidenta Claudia Sheinbaum lanzaran alertas ante el inminente impacto de la depresión tropical Dos-E, en territorio nacional, que anoche se preveía que evolucionaría para convertirse en la tormenta tropical Boris. El Gobierno de México está preparado para atender a la población. Las secretarías de Marina y Defensa han activado los planes Marina y DNIII-E en fase de prevención, en coordinación con Conagua, Protección Civil, gobiernos estatales y municipales, refirió la mandataria en redes en los primeros minutos de este día. “Pedimos a la población de los estados de Guerrero y Oaxaca, particularmente en la franja costera comprendida entre Lagunas de Chacahua y Tecpan de Galeana, así como a habitantes de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, a mantenerse atentos a los avisos oficiales. Se invita a la ciudadanía en general a mantenerse atenta a los avisos oficiales. Se pronostican lluvias intensas, oleaje elevado y mar de fondo. La prevención y la información oportuna son fundamentales para proteger la vida y el patrimonio de las familias”. Ahí el aviso, para ponerse las pilas.