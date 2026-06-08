Bartlett, 45 segundos de pullazos

Ahora no fue al senador Gerardo Fernández Noroña, ahora fue al extitular de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett, al que un ciudadano increpó en un vuelo aparentemente a España. “Buenas tardes, señor Bartlett Díaz”, le dijo mientras lo grababa en su celular. Cuando el exfuncionario responde un tanto sorprendido, el pasajero le suelta: “¿Cómo le ha hecho para viajar tan lejos y tan cómodo en primera clase? De lo que han sacado del país, ¿verdad?”. Enseguida lanza: “Ya no van para Estados Unidos, ahora viajan a España. ¿Viene a pedir disculpas Morena?, ¿viene a pedir disculpas la 4T a los españoles?”. Bartlett levanta el pulgar como para dar cuenta de que nada le hacían los comentarios. “¿Cómo se hace para tener tanto dinero y tantas casas?”, suelta entonces el pasajero. “Secretario de Gobernación, tumbó el sistema, ha hecho cada cosa”. Luego le dice que la comunidad española lo va a conocer. Cuando Bartlett busca ver para otro lado el pasajero concluye: “¡Corrupto!” Y todo en 45 segundos. Uf.

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