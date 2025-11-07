Relevo en la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE): una sucesión clave

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), máxima cúpula del sector privado en México, se prepara para una de las transiciones más relevantes de los últimos años. Francisco Cervantes Díaz, actual presidente, permanecerá en el cargo hasta diciembre de 2025, luego de que la Comisión Ejecutiva del organismo aprobara la extensión de su mandato para garantizar una transición ordenada.

El proceso formal de sucesión fue definido el 15 de octubre de 2025 y contempla la apertura de registro de candidaturas del 6 al 11 de noviembre, mientras que la elección del nuevo presidente se realizará durante la Asamblea General Anual Ordinaria, programada para la segunda semana de diciembre. Esta elección se desarrollará bajo un ambiente de alta expectativa política y económica, en un momento en que el país se prepara para un nuevo gobierno federal y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026.

Entre los principales aspirantes al relevo destacan figuras con amplia trayectoria gremial y empresarial. Se perfilan Juan Cortina Gallardo, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA); José Medina Mora, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Sofía Belmar, expresidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS); y Julio Carranza, expresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). Según fuentes del sector, la contienda se perfila principalmente entre Cortina y Medina Mora, quienes cuentan con respaldo de diferentes bloques empresariales: Cortina desde el ámbito agroindustrial y Medina Mora con apoyos del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y sectores de servicios.

El proceso será determinante no solo por el relevo en sí, sino por la necesidad de mantener la unidad interna del empresariado mexicano, en un contexto donde convergen intereses diversos y tensiones entre cámaras y organismos. Cada asociación integrante del CCE, entre ellas Concanim, Concanaco Servytur, AMIS, Coparmex y CNA, tendrá derecho a voto y podrá registrar candidatos mediante sus representaciones institucionales. Bajo criterios de transparencia y participación, el objetivo es consolidar un liderazgo que fortalezca la interlocución con el nuevo gobierno, en medio de desafíos como la inseguridad, el nearshoring, la transición energética y la baja productividad nacional.

El nuevo presidente del CCE asumirá un papel estratégico en la definición de la agenda empresarial de México hacia 2026, con responsabilidad de representar los intereses del sector privado ante el gobierno, impulsar la competitividad y proyectar una postura sólida en el ámbito internacional. Su elección marcará el tono de la relación con la próxima administración federal —ya sea de cooperación o de tensión— y definirá el liderazgo del empresariado mexicano frente a los retos globales y locales que enfrentará el país en los próximos años. Se habla de un “Caballo Negro”, y de cabildeos para que no sean alguno de los que se mencionan, mucho mueven sus piezas pero el perfil que resulte electo deberá ser capaz de mantener una relación institucional y cordial con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de garantizar un diálogo constructivo entre el sector privado y el gobierno federal.

Turismo CDMX. La Ciudad de México concluyó su participación en la feria World Travel Market (WTM) Londres 2025, realizada del 4 al 6 de noviembre en el recinto ExCeL London, considerada uno de los encuentros turísticos más relevantes a nivel internacional. La delegación capitalina, integrada por ocho tour-operadores y representantes del Fondo Mixto de Promoción Turística, sostuvo 284 citas de negocios con el objetivo de fortalecer la presencia del destino en el mercado europeo y explorar nuevas oportunidades de cooperación con aerolíneas, agencias y operadores especializados. La participación se enmarca en una estrategia de promoción internacional orientada a incrementar la llegada de visitantes hacia 2030 mediante la diversificación de mercados y la consolidación de productos turísticos en segmentos cultural, gastronómico, deportivo y de reuniones. En el marco del evento, la capital también presentó sus preparativos rumbo al Mundial de la FIFA 2026, con una inversión superior a cuatro mil millones de pesos en infraestructura y la instalación de 16 fan zones. La asistencia a WTM Londres forma parte de los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México para reforzar su proyección internacional, fomentar la conectividad aérea y atraer inversiones que fortalezcan la actividad turística y económica del destino.

Macallan Boutique. The Macallan, reconocida casa de whisky escocés de lujo, inauguró un pop-up store en Artz Pedregal que permanecerá abierto hasta el 14 de diciembre, con el objetivo de fortalecer su presencia en el mercado mexicano y ofrecer una experiencia inmersiva centrada en la historia, el diseño y la innovación de la marca. Este espacio temporal busca destacar la más reciente evolución de The Macallan con el rediseño de sus colecciones insignia, Double Cask y Sherry Oak, desarrollado en colaboración con el diseñador gráfico David Carson, quien reinterpretó la identidad visual de la marca con un enfoque contemporáneo que combina arte y emoción. En el marco de su aniversario número 201, la firma reafirma su apuesta por la creatividad y la experiencia de marca como parte de su estrategia global de posicionamiento en el segmento premium.

Voz en off. OXXO y Finsus concretaron una alianza que permitirá a los usuarios de la institución financiera retirar efectivo con su tarjeta de débito Mastercard en cualquiera de las más de 24,000 tiendas OXXO en México. La iniciativa busca ampliar los canales de acceso a efectivo y fortalecer la inclusión financiera mediante una red de puntos disponibles los 365 días del año. El servicio permitirá retiros de hasta 3,000 pesos por operación, con una comisión fija y límites diarios establecidos, operando bajo los estándares de seguridad y eficiencia de la red Mastercard. Esta colaboración representa un paso estratégico en la expansión de servicios financieros accesibles y en la integración de soluciones tecnológicas que faciliten las operaciones cotidianas de los usuarios…