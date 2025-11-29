Ajustes inmediatos en la FGR

Nos comentan que al tiempo que Ernestina Godoy desempaca maletas en la Fiscalía General de la República, donde quedó como encargada de despacho, pero con casi todas las posibilidades de convertirse en fiscal, cambios relevantes se han empezado a dar en la estructura de la institución. Y es que ayer se confirmó que César Oliveros Aparicio fue nombrado como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, mientras que Héctor Elizalde Mora quedó como cabeza de la Agencia de Investigación Criminal. Ambos perfiles, se ha señalado, tienen cercanía con Omar García Harfuch, dado que tenían cargos en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ambos, sin embargo, también ocuparon posiciones de relevancia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuando la titular de la misma fue, precisamente, Ernestina Godoy. Nos dicen que los nuevos equipos no quieren perder ni un instante para tomar sus posiciones de salida hacia lo que viene en la FGR.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Les ganan las ansias y la riegan