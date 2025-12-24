La economía informal (3/3)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Ya vimos que en 2024 la economía informal aportó el 25.4% del PIB: 14.5% el sector informal (negocios no constituidos formalmente), y 10.9% las otras modalidades de informalidad (negocios constituidos formalmente en los que trabajan informalmente personas).

También vimos que la economía formal ha perdido dinamismo y que la informal lo ha ganado. En 2023 la formal creció 3.4% y en 2024 0.5%, 85.29% menos. Por su parte la informal creció 2.1% en 2023 y 4.3% en 2024, 104.76% más.

Falta ver la composición sectorial del PIB de la economía informal, del sector formal y de las otras modalidades de informalidad, que presento en ese orden, poniendo entre paréntesis, para comparar, los resultados del 2023.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Rocha Cantú en París

Economía informal. Comercio al por menor: 29.0% (28.9%). Construcción: 15.6% (14.7%). Industrias manufactureras: 13.0% (13.5%). Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, 11.1% (11.6%). Comercio al por mayor: 6.8% (7.1%). Otros servicios excepto actividades gubernamentales: 6.4% (6.1%). Transportes, correos y almacenamiento: 4.3% (4.1%). Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas: 3.2% (3.2%). Resto: 10.7% (10.8%).

Sector informal, que aporta el 57% de la economía informal. Comercio al por menor: 43.5% (44.1%). Construcción: 25.5% (24.3%). Industrias manufactureras: 11.7% (12.4%). Otros servicios excepto actividades gubernamentales: 7.0% (6.6%). Transportes, correos y almacenamiento: 3.8% (3.7%). Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas: 3.4% (3.6%). Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles: 2.4% (2.5%). Resto: 2.7% (2.7%).

Otras modalidades de informalidad, que aportan el 43% de la economía informal. Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, 25.8% (26.1%). Comercio al por mayor: 15.2% (15.5%). Industrias manufactureras: 14.7% (14.8%). Comercio al por menor: 9.8% (9.9%). Otros servicios excepto actividades gubernamentales: 5.5% (5.4%). Servicios profesionales, científicos y técnicos: 5.0% (4.8%). Transportes, correos y almacenamiento: 4.9% (4.7%). Construcción: 2.6% (2.7%). Resto: 16.4% (5.4%).

La actividad económica que más aporta al sector informal es, por mucho, el comercio al por menor (43.5% del total). La que menos aporta es servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (2.4%). La que más aporta a las otras modalidades de informalidad es, también por mucho, la agricultura, la cría y explotación de animales, el aprovechamiento forestal (25.8% del total). La que menos aporta es la construcción (2.6%).

En 2023 y 2024 la economía informal aportó el 24.7% y el 25.4% del PIB, siendo éste el mayor porcentaje desde que se tiene registro (2003).

En 2023 la economía formal creció 3.4% y la informal 2.1%. En 2024 los crecimientos fueron 0.5% (economía formal), y 4.3% (economía informal).

Toda la información analizada corresponde al 2024. ¿Qué habrá pasado, en materia de informalidad, en este 2025? Lo sabremos el 17 de diciembre de 2026, cuando el Inegi publique el documento correspondiente, y lo más probable es que la informalidad le haya ganado más terreno a la formalidad.