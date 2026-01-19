Avión militar de EU aterriza en Toluca

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En su gira de fin de semana en San Miguel de Allende, en la que presentó un Plan de Justicia para pueblos originarios, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró ayer no tener reporte de vuelos militares de Estados Unidos sobre México, luego de que la Administración Federal de Aviación de ese país advirtiera tener precaución al volar sobre nuestro país y partes de Centro y Sudamérica.

Sin embargo, la tarde de este mismo día aterrizó en el aeropuerto de Toluca un avión militar estadounidense Super Hércules Lockheed C-130J, matrícula 08-5726, utilizado para transporte de carga y personal, que partió de la Base de la Fuerza Aérea Dyess, ubicada al suroeste del centro de Abilane, Texas, sin que las autoridades mexicanas lo informaran.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

No parece casual que un grupo de funcionarios públicos haya sido invitado por el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, “para celebrar el arranque de 2026”, entre los que figuraron el secretario de Marina, Raymundo Morales, y la titular de la Fiscalía General, Ernestina Godoy, además del titular de la Cancillería, y de que alguien comentara que “por primera vez se tiene una relación tan cercana” con el ahora diplomático.

En un mensaje por X, Johnson expresó que fue un gusto recibir a algunos de sus principales socios con los que trabaja 24/7 e informó que, en 2025, “frenamos en la frontera la migración ilegal, combatimos el tráfico de fentanilo y salvamos decenas de miles de vidas”, pero aún queda mucho trabajo por hacer y este año seguirán avanzando.

Dos nuevas amenazas lanzó el presidente Donald Trump el fin de semana: una, imponer aranceles del 10 por ciento a los países de Europa que se oponen a que EU se apropie de Groenlandia y, otra, despliegue militar en Minnesota para frenar los disturbios en Mineápolis contra el ICE, en donde uno de sus agentes disparó y dio muerte a una mujer estadounidense.

Sin que la Secretaría de Seguridad de Campeche aportara evidencia gráfica del presunto delito, el exrector de la Universidad Autónoma de ese estado José Alberto Abud Flores fue vinculado a proceso por “posesión simple de cocaína” por lo que llevará su proceso en libertad.

A diferencia de otros gobernadores morenistas que incumplen lo que ofrecieron en campaña, el de Puebla, Alejandro Armenta, pone en servicio las obras públicas que se comprometió llevar a cabo, así como atender a las clases más necesitadas de la entidad.

Buscará Morena esta semana desatorar la reforma electoral por el rechazo de PT y PVEM al recorte de plurinominales y recursos.