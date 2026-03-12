Rechazan diputados la reforma electoral

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Con 234 en contra de las bancadas de oposición, incluidas las del PT y PVEM, como lo anticiparon, y 259 a favor de Morena, el dictamen de la reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum fue desechado, sin discusión, y sólo hubo el posicionamiento en tribuna de los coordinadores parlamentarios, uno de los cuales, el líder de la bancada petista, Reginaldo Sandoval, reiteró que aquélla “puede conducir a la ruta de un partido hegemónico de Estado”.

El líder de la bancada guinda, Ricardo Monreal, confirmó que comenzarán a construir el plan B anunciado por la mandataria, al asegurar que las ideas “que nacen del pueblo, terminan convirtiéndose en ley, tarde o temprano, y no pueden detenerse en una votación”, y advirtió que, cuando llegue ese momento, “México sabrá perfectamente quién estuvo del lado de la democracia y quién decidió detenerla. Aunque fuera por un instante”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Después de que el presidente Donald Trump declaró que “cree” que sus homólogos de México, Brasil y Colombia sí fueron invitados a la instalación de la alianza Escudo de las Américas, en Florida, una alianza con países latinoamericanos contra los cárteles de la droga, el sábado, pero que “tal vez decidieron no asistir”. Gustavo Petro, presidente del país sudamericano, sostuvo una charla telefónica con la doctora Claudia Sheinbaum.

Previamente, el mandatario colombiano criticó en sus redes personales la cumbre antinarco y, aseguró, que ninguno de esos tres países, claves en la lucha contra el narcotráfico, fueron invitados “y no por voluntad del republicano”.

Confirmada la renovación del acuerdo del Gobierno con empresarios gasolineros para mantener en 24 pesos el precio de la gasolina Magna en el país, anunció el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, al aclarar que eso no implica subsidios gubernamentales, sino un acuerdo para estabilizar el precio.

El exlíder del PAN y actual senador de ese partido, Marko Cortés, criticó a los diputados del blanquiazul por haber respaldado la designación de Aureliano Hernández Palacios Cardel como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, hijo del exsecretario particular de la hoy Presidenta Sheinbaum cuando gobernó CDMX, del mismo nombre, “por tratarse de un auditor carnal”.

Se asegura que algunos de los funcionarios, legisladores y alcaldes de Morena, a los que el gobierno de Estados Unidos les canceló sus visas, podrán ir de nuevo a ese país… pero escoltados por agentes de seguridad.

Las “pensiones doradas” de burócratas, llegaron a su fin, aprobó el Senado.