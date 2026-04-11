Los aspirantes a gobernadores de Morena se dan codazos entre si

Son siete estados los que cambian gobernador en 2027, en los que Morena intentará arrollar a la oposición, pues ir al proceso sin una integración es suicida.

El golpeteo entre aspirantes y los jaloneos de los gobernadores y gobernadoras por poner a sus alfiles al frente de la candidatura, ponen en riesgo las posibilidades de triunfo. A esto habrá que añadir los excesos cometidos por los actuales mandatarios, que son muy populares cuando se trata de manejar los presupuestos para la obra pública, aunque siempre se queda un porcentaje para ellos o para los narcos.

Dichos mandatarios y mandatarias no atienden las indicaciones de la presidenta del partido, Luisa María Alcalde que llama constantemente a la unidad. Sabe que son impopulares los políticos de la Cuatro T.

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Y es que la línea de entendimiento con la dirigente nacional del partido se encuentra resquebrajada, por el distanciamiento entre Luisa María Alcalde y la mayoría de los mandatarios surgidos de Morena.

Con ese panorama es que los gobernantes se sienten emancipados y actúan sin control en favor de sus fichas.

Son parte de los gobernadores y gobernadoras peor calificados por la población, donde además se corre el riesgo de perder en las urnas.

El mes de junio del año próximo los electores acudirán a los centros de votación para sufragar por sus gobernadores en 17 estados del país, de los cuales 12 son gobernados por militantes de Morena y uno más por su aliado, el Partido Verde.

La disputa se da principalmente en aquellos que son gobernados por el Movimiento de Regeneración Nacional, donde los gobernadores, son fuertemente cuestionados por la torpeza con que actúan.

Conscientes de su mal gobierno, impulsan sin discreción alguna sus piezas para la sucesión. Las dos Baja California se encuentran entre el selecto grupo, donde gobernadores se encuentran entre ese selecto grupo, donde sus gobernadores, una mujer y un hombre, pretenden que sus afines sean los candidatos, para cuidarles las espaldas. En el primero Julieta Ramírez, senadora e Ismael Burgueño, edil de Tijuana, son impulsados con descaro por Marina del Pilar Ávila. En la sur, Milena Quiroz es la pieza de Víctor Castro, bloqueando a los demás aspirantes.

En Sinaloa Rubén Rocha Moya, está entercado en impulsar a su amigo y protegido, el senador Enrique Inzunza, a costa de lo que sea. Pero antes tendrá que consultar a los narcos para ver que propuestas tiene, algún malandro político que se sacrifique por el estado y que cuide los intereses de esos pillos, como lo ha realizado el actual, que vio como asesinaron a un exrector e intento manipular todo el entorno e inventar culpables. Morena esta definiendo la lista de sus candidatos, pero antes tendrá que pedir la opinión de los malandros.

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El llamado Plan B de la reforma electoral fue aprobado en 17 estados, tenían prisa, porque luego de ser aprobado en la Cámara de Diputados, con el apoyo de la nueva rémora morenista, Movimiento Ciudadano, ha recibido el voto aprobatorio por los Congresos estatales, que es justamente lo que se requiere el mínimo requerido para que una reforma constitucional sea válida. Entre los estados que lo han avalado están: Tabasco, están: Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán, Baja California, Colima, Sinaloa, Puebla, Sonora, Baja California Sur, Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México y Veracruz.

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El partido naranja de Dante Delgado dejó ver que de oposición no tienen nada, pues si había dudas de su grande amistad con López Obrador, ayer demostraron una vez más que su corazón está más en Morena que con el PRI y el PAN.

Entonces, al aportar sus votos a Morena, Movimiento Ciudadano se convierte en el nuevo hijo de la 4T o el nuevo aliado y medio hermano del Verde y PT. El propietario de ese partido aplaude las imposiciones de Morena, aunque luego intenta esconder su apoyo, hace malabares, pero ya la gente los conoce que no son oposición.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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