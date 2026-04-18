Los políticos de Morena enfrentados

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El partido que gobierne al país, ha sido práctica común que los cambios en los altos niveles de la política o de la administración pública se ejecuten sin mediar ninguna explicación pública y, al momento, el traslado de Citlalli Hernández Mora de la Secretaría de la Mujer a la Comisión de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del partido oficial, Morena, cumple con esa condición. Pero resulta ingenuo aceptar la versión de que Citlalli llegó a Palacio Nacional y comentó que renunciaba a la dependencia que encabezaba.

Para empezar, salvo para un muy reducido grupo de privilegiados que presumen de conocer hasta el pensamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el movimiento resultó sorpresivo. Desde hace semanas se comentaba de la salida de la presidenta de Moreno de la salida de Luisa María Alcalde.

La misma mandataria nacional se declaró sorprendida por la decisión de Hernández Mora de dejar su cómodo cargo en el gobierno federal para volver a la complicada vida partidista, en particular en momentos en que la cercana elección de candidatos a miles de cargos políticos que estarán en disputa en las elecciones de junio de 2027 ha intensificado los jaloneos internos, por la presunción de que alcanzar la nominación significa tener casi seguro el cargo al que se aspira, pues se da por descontada la victoria del oficialismo.

El referido enroque fue confirmado, en la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum, quien reveló máximo asombro: “casi me voy de espaldas”. La jefa del Ejecutivo Federal comentó lo anterior al referir que Hernández Mora le entregó ayer su renuncia y le “informó” que iría a “ayudar” al Comité Ejecutivo Nacional de Morena en “una tarea especial que tiene que ver con la definición de las alianzas hacia 2027”.

En efecto, con vistas a las elecciones de 2024, la entonces candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, designó a Hernández Mora coordinadora de Alianzas y Coaliciones con el Partido Verde Ecologista, Partido del Trabajo y partidos locales.

La llegada de Citlalli Hernández a la presidencia de la Comisión de Elecciones de Morena, es un mensaje más que claro que con ello le amarra las manos para operar a Andy López Beltrán y que Palacio Nacional tendrá el control de las candidaturas.

Ella ha sido la pareja de Mario Delgado en las últimas tres elecciones, se coronaron con la Presidencial de Claudia Sheinbaum. Pero no crea que es una garantía para fortalecer la unidad del partido, pues basta recordar que Citlalli y Mario generaron inconformidad por las famosas encuestas que estaban más que amañadas para favorecer a los candidatos previamente acordados.

La Presidenta Claudia Sheinbaum decidió, con ese cambio y con la operación paralela de Mario Delgado tomar todo el control desde ya para evitar que el hijo del ex Presidente López Obrador, el famoso Andy vaya a querer imponer a su allegados.

Andy no podrá mover absolutamente nada porque será Palacio Nacional donde decidirán esas 17 candidaturas a las gubernaturas en juego.

En consecuencia, puede apostar que la primera tarea de Citlalli y Mario Delgado es frenar a Saúl Monreal en Zacatecas para dejar la puerta libre al diputado Ulises Mejía Haro, al mismo Félix Salgado Macedonio en Guerrero donde la candidata será la senadora, Beatriz Mojica.

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Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, confirmó que por el momento no habrá otra reforma como el Plan B, la cual falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tras la declaratoria de constitucional en el Congreso de la Unión, ya que la reforma fue avalada en 19 Congresos Locales.

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