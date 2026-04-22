La tregua y el reloj

Washington extendió indefinidamente la tregua con Irán a petición de Pakistán, pero mantuvo intacto el bloqueo naval y envió un tercer portaaviones a la zona. Horas antes, Donald Trump había dicho que no quería prolongar el cese al fuego y que el ejército estaba listo para reanudar los ataques si no había acuerdo.

Conocer la secuencia es importante pues muestra la lógica real del momento; no estamos ante una desescalada estable, sino ante una coerción administrada. La diplomacia existe, pero está escoltada por la amenaza.

Irán, por su parte, no otorgó una aceptación política clara de la prórroga. Desde Teherán, la extensión fue leída como posible maniobra para ganar tiempo y preparar un ataque sorpresa. Pakistán, por su parte, busca lo contrario: congelar la escalada y convertir Islamabad en plataforma diplomática para una segunda ronda. Los mercados del Golfo entendieron de inmediato lo que está en juego y reaccionaron positivamente a la expectativa de que continúen las conversaciones.

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Si se mira esto con teoría de juegos, el cuadro es bastante claro. Se trata de un juego repetido, con información incompleta y un severo problema de credibilidad. Washington necesita que su amenaza siga siendo creíble mientras negocia. Teherán necesita no aparecer negociando de rodillas y, al mismo tiempo, conservar suficiente capacidad de castigo como para encarecer cualquier ataque adicional. En ese tipo de juego, el resultado natural no es un acuerdo limpio, sino una tregua reversible. La contradicción pública de Trump -primero no extender, luego extender- profundiza la tensión.

A partir de ahí, los tres cursos de acción más viables son los siguientes. El primero, y hoy el más probable, es una negociación coercitiva: tregua prorrogada, bloqueo vigente, amenaza preservada y una mesa que todavía no consigue parecer mesa. Es el equilibrio dominante porque minimiza costos inmediatos para todos y deja abiertas las opciones de maniobra. El segundo escenario es un golpe limitado sobre la capacidad nuclear. Reuters reportó en marzo que se evaluaba una operación especial para apoderarse del uranio enriquecido iraní; al mismo tiempo, Marco Rubio sostuvo a fines de marzo que Washington esperaba cumplir sus objetivos en semanas, no meses, y sin campaña terrestre prolongada. Eso sugiere que, si hubiera acción terrestre, sería una incursión acotada o una mini-campaña específica, no una ocupación clásica. El tercer escenario es la reanudación de la campaña aérea-marítima si Islamabad fracasa o Irán no presenta una propuesta aceptable. Con el bloqueo ya en pie, esa opción tiene base operativa inmediata.

Conforme han avanzado las semanas, entró ya la presión del reloj político. El Mundial 2026 se juega del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Noviembre trae las elecciones intermedias. Eso eleva el costo doméstico para Washington de una guerra larga, impredecible y energéticamente cara. El centro de gravedad estadounidense ya no es sólo militar sino la combinación de capacidad coercitiva con manejo del tiempo político interno. El iraní, en cambio, sigue siendo su capacidad de negar una rendición visible y de mantener una amenaza suficiente para desordenar la negociación. Por eso, hoy, el equilibrio favorece operaciones limitadas, ambiguas y vendibles. Nadie apuesta todavía a la paz. Ambos están presionando al reloj.