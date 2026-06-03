La CNTE conoce bien los caminos para presionar y sabe medir muy bien los tiempos y sus tiempos.

Si bien están llevando las cosas a límites un tanto cuanto inéditos, también es cierto que no estamos viendo nada nuevo que no se hubiera podido prever. Han venido informando lo que iban a hacer desde el año pasado. Están llevando las cosas a los extremos, porque están encontrando el tiempo para hacerlo en función de lo que está viviendo el país, y sin la menor duda por la celebración del Mundial.

Se aplica la máxima de sobre advertencia no hay engaño. Dijeron hace meses lo que iban a hacer y lo están haciendo. Las mesas de negociación no han avanzado, porque se les hizo una promesa con claros tintes electorales que no están pudiendo cumplir, no lo cumplió López Obrador y no se ve cómo la Presidenta puede hacerlo.

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Estamos entrando en una rebatinga que más que pensar en la educación o analizar cuáles deben ser las condiciones de trabajo para el magisterio, vamos en camino de ofrecer por ofrecer con tal de que se acabe el conflicto que una vez más ha colocado a los ciudadanos como rehén de la CNTE, del Gobierno de la CDMX y el federal.

Si algo no se está discutiendo es la educación del país. Pareciera que es lo menos que pasa por la cabeza del titular de la SEP, de los profesores de la CNTE e incluso de los funcionarios que directa e indirectamente tienen que ver con el conflicto.

La entonces candidata de Morena a la Presidencia ofreció un conjunto de medidas que resolvían un problema electoral, pero que en el fondo nos iban a meter en un problema grave. No se pensó si tenía sentido rebajar la edad de jubilación para el magisterio para que los maestros se jubilaran a los 55 años y las maestras a los 53.

No sólo fue esto. En la mesa también dejaron la posibilidad de que fueran los maestros los que determinaran el acceso a las plazas, pasando por alto la capacidad de los aspirantes. López Obrador y Claudia Sheinbaum, cada uno, a su manera, les dio el visto bueno en afanes que también pasaron por buscar la cercanía con una organización magisterial conocida por ser dura y radical.

Sobre advertencia no hay engaño. La CNTE ha venido encontrando espacios de protesta que le han dado resultados. Conversando con sus dirigentes, nos dicen que lo único que quieren es que les den lo que les ofrecieron desde la campaña presidencial, “no estamos exigiendo algo más de lo que acordamos”.

El problema es delicado para el gobierno. No puede tener una salida fácil ofreciendo aumentos significativos, porque se vendría una exigencia en cadena, pero también porque, como lo ha dicho la propia Presidenta, no hay dinero para ello.

La CNTE no va a ceder. Después de su reunión de cuatro horas de ayer con las autoridades, informaron que no se llegó a ningún acuerdo. Además, retaron al Gobierno al asegurar que el vandalismo que llevaron a cabo con las estatuas del Mundial ubicadas en Reforma “es una muestra de lo que se puede venir, si es que la CNTE quiere intensificar las manifestaciones… es la indignación”.

La CETEG en Chilpancingo vandalizó el Congreso de Guerrero, y todo lo que estaba alrededor en lo que llamó “solidaridad con los compañeros de la CNTE que fueron agredidos en la CDMX”. Se presentaron también otras manifestaciones en Chiapas, pero no alcanzaron la dimensión de lo que pasó en Guerrero, en medio de la mirada pasiva de las autoridades locales.

Cabe la posibilidad que haya un arreglo, el cual no estará fundamentado con bases estratégicas respecto a las condiciones de trabajo y, sobre todo, de la educación. Se va a tratar de que la CNTE regrese a sus lugares de origen porque si algo le importa al Gobierno es aquello de nos vamos al Mundial.

RESQUICIOS.

La dureza de la Presidenta contra EU, colocando inexplicablemente a Trump fuera de la ecuación, se puede deber a que sabe que vienen tiempos más rudos, o porque conoce las mentadas pruebas y sabe que no van a trascender; lo cual dudamos.