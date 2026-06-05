El lado oscuro del Mundial

Francisco Reséndiz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Mientras México se prepara para encender los reflectores con la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 en el Estadio Azteca, una sombra comienza a crecer detrás de la fiesta deportiva más importante del planeta; una que ha destruido millones de vidas en el mundo y miles en nuestro país.

Y si, mientras gobiernos, patrocinadores y organizadores celebran la derrama económica, el turismo y la proyección internacional, la comunidad internacional mantiene la mirada puesta en otro fenómeno mucho menos visible: el riesgo de que el Mundial se convierta en terreno fértil para la trata de personas, la explotación sexual y la captación de menores.

No se trata de alarmismo. Se trata de una advertencia sustentada por organismos internacionales que han observado este patrón en distintos eventos masivos alrededor del mundo. La pregunta no es si el riesgo existe. La pregunta es si México está preparado para enfrentarlo.

Organismos, especialistas y redes de protección a la infancia advierten sobre un peligro que suele avanzar lejos de las cámaras y que tiene que ver con la llegada masiva de visitantes, aficionados y operadores económicos, factores que eventualmente podrían convertir al Mundial en la excusa perfecta para el turismo sexual y la captación de menores con fines de explotación laboral y sexual.

Informes de las Oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), UNICEF y Amnistía Internacional alertaron en México, de cara al Mundial 2026, que los eventos deportivos masivos “pueden incrementar el riesgo de trata con fines de explotación sexual y laboral”.

Las cifras deberían ser un llamado a la acción. Se estima que en el mundo 50 millones de personas son víctimas de trata y otras formas de explotación, según las estimaciones publicadas en 2023 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Walk Free y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El Informe Mundial sobre Trata de Personas 2024 de la UNODC muestra que la mayoría de las víctimas identificadas son explotadas sexualmente (53%) o laboralmente (40%). Las mujeres y las niñas representan 61% de los casos detectados.

Niñas, niños y adolescentes constituyen el 38% de las víctimas identificadas. Entre ellas, el 60% de las niñas son víctimas de explotación sexual, mientras que alrededor del 45% de los niños son explotados con fines de trabajo forzoso. Otros destinos incluyen la criminalidad forzada y la mendicidad.

Ojo: en México se estima que hasta el 96% de los casos de trata no se denuncian —de acuerdo con información compartida por la ONU citando al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México—, lo que limita su identificación y atención por parte de las autoridades.

Con base en los reportes de la Línea Nacional contra la Trata de Personas, la explotación sexual concentra más de la mitad de los casos reportados en México, con 51%; seguida del trabajo forzado, con 25%, y otras formas de explotación laboral y mendicidad forzada, con 15%. La mayoría de las víctimas son mujeres y personas menores de edad, especialmente adolescentes de entre 13 y 17 años.

En abril pasado, la oficina de la UNODC en Ciudad de México alertó sobre este escenario. Sostiene que las dinámicas de este delito —una de las expresiones más crueles de la esclavitud moderna— tienden a intensificarse en contextos de alta concentración de personas y afluencia turística.

“Con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, millones de personas se moverán entre ciudades y destinos turísticos en nuestro país. México recibirá 13 partidos en estadios con capacidad de hasta 46 mil 300 personas, lo que implica un flujo masivo de visitantes con potencial impacto en la explotación sexual asociada al turismo”.

Y hay más advertencias. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, citado por la UNODC, existen tendencias que cobran especial relevancia en el contexto mundialista.

La primera es la captación digital mediante Facebook, Instagram y aplicaciones como Litmatch. Los delitos suelen concretarse vía WhatsApp y Telegram. Videojuegos como Roblox y Free Fire también han sido identificados como canales de captación de menores. Más del 45% de las víctimas que buscaron ayuda entre 2022 y 2024 fueron reclutadas inicialmente en línea.

La segunda es la activación de redes transnacionales. La UNODC advierte una tendencia creciente a captar personas de otras nacionalidades, principalmente de Colombia, Venezuela y Honduras, mediante falsas promesas de regularización migratoria.

La tercera es el desconocimiento ciudadano del delito. La población sigue confundiendo la trata con otros ilícitos, reduciendo así la capacidad de identificación y denuncia.

Por ello, la ONU implementará, de la mano de SINTRATA A.C. y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, una campaña durante el campeonato mundial para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.

El proyecto “Mundial Sin Trata” busca promover la identificación y el reporte seguro de este delito en el contexto turístico del mega evento. Su implementación será nacional, con énfasis en las ciudades sede y otros destinos de alta afluencia turística.

Detrás de los estadios llenos, los contratos multimillonarios, las transmisiones globales y la celebración futbolera, existe una batalla silenciosa que pocas veces ocupa las conferencias de prensa. Una batalla por impedir que la fiesta del Mundial se convierta en una oportunidad de negocio para las redes criminales que comercian con seres humanos. Y esa es una batalla que México no puede darse el lujo de perder. Esto es parte del lado oscuro del Mundial.

RADAR

91 AÑOS DE AA. Nos comparten que, en el marco de su 91 aniversario, la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C. considera indispensable fortalecer, junto con la sociedad civil y las instituciones, los puentes de información sobre la enfermedad del alcoholismo.

La agrupación advierte que el inicio del consumo de alcohol a edades cada vez más tempranas y el crecimiento del alcoholismo entre las mujeres representan hoy las nuevas fronteras de atención en México. Si bien, nos hacen ver, hay avances en la contención de esta enfermedad, el desafío sigue siendo enorme.

Por ello AA México considera que su 91 aniversario, que se conmemora el 10 de junio, sirve como un llamado a la acción para que la sociedad civil y las instituciones refuercen los puentes de comunicación con la agrupación. Además, reivindica, pese a los cambios tecnológicos y generacionales, el programa de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones como herramienta vigente, funcional y de vanguardia.

Los datos respaldan la permanencia de AA en México: 59% de los grupos de la Central Mexicana tiene más de 16 años de existencia; 52% sesiona entre cinco y siete días por semana; 75% de sus integrantes ha mantenido la sobriedad durante más de seis años y 21% supera ya dos décadas sin consumir alcohol. ¿Y el perfil?, 66% de sus miembros son personas casadas, 21% solteras y 9% divorciadas.

Gracias a AA por su labor en México frente a una enfermedad que, cuando no se atiende a tiempo, destruye vidas y familias.