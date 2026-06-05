Eliminan dictaminación de avisos de comercio exterior en Ventanilla Única

La Secretaría de Economía (SE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) eliminaron la dictaminación de los Avisos en materia de comercio exterior que se presentan a través de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior (VUCEM).

La medida se da en el marco del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2026, mediante el cual se habilita la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior bajo principios de estandarización, interoperabilidad, uso de datos, trazabilidad, seguridad de la información, enfoque de persona usuaria, mejora continua y eliminación de cargas administrativas innecesarias.

Con este cambio, los Avisos ya no requerirán una resolución expresa, al ser considerados trámites autogestivos. La ATDT acompañó a las autoridades de comercio exterior en el proceso para eliminar cargas administrativas y optimizar los tiempos de atención. Las autoridades afirman que los Avisos tienen como finalidad informar sobre la realización de actividades reguladas, por lo que la eliminación de la dictaminación no exime a los particulares del cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables. Los usuarios seguirán sujetos a acciones de verificación, vigilancia y control por parte de la SE, el SAT y la ANAM, así como a las sanciones que correspondan en caso de incumplimiento. La medida no aplicará a los trámites de Avisos automáticos de importación de productos siderúrgicos, Avisos Automáticos de Exportación de Tomate Fresco y Avisos automáticos de importación de máquinas de funcionamiento eléctrico, electrónico o mecánico utilizadas para sorteos sujetos al azar, únicamente en la modalidad relacionada con informes de observaciones derivadas de inspecciones de supervisión de cumplimiento. También quedan excluidas las modalidades de “Modificación Alta de domicilio de una planta, bodega o almacén —IMMEX” y “Modificación Alta de domicilio de una planta, bodega o almacén— PROSEC”.

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Taxis AICM. El mercado de taxis autorizados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), vuelve a estar en el centro de atención por los señalamientos contra un bloque integrado por Yellow Cab, Sitio 300, Porto Taxi, Confort Unlimited, Nueva Imagen, Aerotaxi, TaxiRide y T&M, empresas que argumentan concentrar alrededor de 1,200 unidades. Los antecedentes son relevantes: en 2016, las acciones para impedir el ingreso de nuevos competidores derivaron en una sanción de 63 millones de pesos al AICM, mientras que posteriormente varias de estas compañías fueron multadas con 23.6 millones de pesos por la autoridad de competencia por acuerdos de sobreprecio que afectaron a cerca de 12 millones de pasajeros entre 2011 y 2015. Ahora, el foco se encuentra en la ubicación y distribución de las cajas de venta de boletos dentro de las terminales, un esquema que, según los señalamientos, favorece a las empresas de mayor tamaño y comienza a impactar el desempeño comercial de competidores más pequeños como Casadey, PSTA y Prho Taxi.

Adiós Black & Decker. El cierre de la planta de Stanley Black & Decker en Puebla, tras 59 años de operación, no puede analizarse únicamente como una decisión corporativa global. También es el reflejo de una realidad que desde hace años golpea a la industria manufacturera: la creciente competencia de productos asiáticos que llegan al mercado con costos imposibles de igualar para muchos fabricantes formales. Durante décadas se han acumulado denuncias sobre mercancías que eluden reglas de origen, aprovechan vacíos regulatorios o reproducen diseños, desarrollos y tecnologías sin respetar plenamente patentes y derechos de propiedad intelectual. Mientras los fabricantes establecidos enfrentan costos laborales, fiscales, ambientales y regulatorios cada vez más elevados, otros competidores colocan productos similares a precios considerablemente menores. El resultado es una pérdida gradual de competitividad que termina afectando inversiones, empleo y producción. La salida de una empresa con casi seis décadas envía la señal preocupante sobre el entorno de negocios y la capacidad del país para seguir siendo un destino atractivo para operaciones manufactureras de largo plazo.

Voz en off. Grupo La Comer destinó una inversión de 80 millones de pesos para la apertura de una nueva sucursal de Sumesa en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, como parte de su estrategia de expansión y fortalecimiento de este formato comercial. La nueva unidad está generando empleos formales, la compañía elevó a 94 el número de unidades comerciales en operación a nivel nacional, ampliando su cobertura dentro del mercado de autoservicios y reforzando su presencia en una de las zonas urbanas con mayor concentración de consumidores del país…