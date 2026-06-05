• Metepec: pacificando a trancazos

Tremendo escándalo, nos dicen, armó el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores, cuya imagen ha encendido las redes, después de que se difundiera un video en el que se le ve irrumpiendo en un club deportivo. Fíjese nada más el nivel de la escena: él ingresando al sitio, escoltado por un grupo de hombres, ellos sí trajeados, que portaban armas largas, quienes despejaron del camino del alcalde a algunas mujeres que intentaban restringirle el acceso. Aunque el edil —ya evidenciado en Internet— no tuvo otra que dar explicaciones, nos dicen que sus argumentos generan más dudas y preocupaciones que respuestas creíbles. “Desde el corazón, les ofrezco una sentida disculpa para quienes creen que vieron un actuar excesivo de mi parte”. Esta trifulca, según él, respondió a la necesidad de “restablecer el orden y la paz social”, pues atendió un llamado de auxilio, derivado de un conflicto entre particulares que ponía en riesgo la integridad de los involucrados. Veremos qué opina la Comisión de Derechos Humanos mexiquense, que anunció la apertura de un expediente sobre el caso.

• ¿Quién tiró el trofeo?

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO Durazo y Américo

Desde ayer se señala a la diputada poblana Gabriela Chumacero de casi echar a perder la ceremonia de reconocimiento al equipo Cruz Azul —por haber ganado el torneo de clausura de la liga de futbol profesional— en las instalaciones del Congreso de Puebla. Y es que, se dijo en principio, con tal de aparecer de manera destacada en la imagen protocolaria, la legisladora se habría aproximado sin cuidado a la mesita redonda donde habían sido colocados el trofeo de campeón y uno más al mejor equipo. Este último, con forma de balón de pronto rodó y azotó en el piso. El hecho de inmediato provocó una expresión unánime de reprobación que el director técnico de La Máquina, Joel Huiqui, quien se encontraba en el lugar, trató de calmar. A la legisladora le llovió, porque hay quien señala que fue un descuido suyo el que causó el estropicio. El caso es que ella ha salido a declarar que la caída del trofeo no fue culpa suya sino de Huiqui. “No fui yo, el director técnico fue el que lo tiró porque se hizo pa’tras”, señaló Chumacero. Que le llamen al VAR.

• Parafraseando al expresidente

Vaya jugada discursiva, nos comentan, la que se aventó la senadora emecista Amalia García, al cuestionar el pronunciamiento que emitió el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, quien resurgió el pasado miércoles desde la comodidad de su retiro, para respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum de lo que ve como actos injerencistas desde EU. “El respeto al sexenio ajeno es la paz”, lanzó Amalia, quien por cierto fue compañera de militancia de AMLO en el ahora extinto PRD. Dicen que la también exgobernadora de Zacatecas le recordó a su viejo compañero que aunque él tiene derecho a opinar, las responsabilidades en materia de relación con otros países, como la de dirigirse al mandatario estadounidense, Donald Trump, las tiene exclusivamente la actual Jefa del Ejecutivo. Lo que muchos destacaron, más que la creatividad de García para intervenir la frase del Benemérito de las Américas, es que justamente esta máxima es una de las favoritas de López Obrador, por lo que, nos hacen ver, pudo sentirse como darle una cucharadita de su propio chocolate. Uf.

• Protestas de un lado, negativas del otro

Nos piden mirar con atención los planteamientos con los que el Gobierno federal ha querido apostar para alcanzar un mejor entendimiento con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que mantiene plantones, movilizaciones, tomas de casetas, interrupciones a comercios, vandalizaciones y más, en espera de que se cumplan sus demandas. Ayer, las instancias que trabajan en las negociaciones con el magisterio —Segob, SEP e ISSSTE— pusieron en la mesa un plan, nos dicen, novedoso y sin precedentes, que tiene que ver con la creación de una aseguradora pública que permita mejorar las pensiones de maestras y maestros jubilados. Además de esto, la Federación propuso poner cimientos para dar más fuerza a Pensionissste. La empresa de Afore, en la que está inscrita la mayoría de docentes disidentes, debería reconfigurarse para dar mejores garantías de retiro digno a educadores. El detalle, muy lamentable, se nos señala, es que a la Coordinadora se le ven pocas ganas de acceder sobre lo propuesto, pues lo que quieren no es negociar sino ir ganando mientras mantienen la exigencia de eliminar la Ley del ISSSTE de 2007. En fin.

• A home office

Y fue el Órgano de Administración Judicial el que acordó que las fechas en las que se jugarán partidos del torneo de la FIFA serán días inhábiles y con atención vía remota, eso sí, sólo en caso de urgencia. Esta medida sólo aplica para quienes laboren en oficinas ubicadas en las sedes de la justa deportiva: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. No vaya a ser que todos los trabajadores de esta instancia quieran agarrar parejo. Nos dicen que el organismo encargado de organizar las tareas administrativas a jueces y juezas no es el primero en tomar esta decisión operativa, ahora se suma al personal de las oficinas centrales del INE, en la capital del país, que hace un par de semanas también anunció que durante el mes que ruede el balón en casa nadie irá a su oficina, además —y lo dejó muy claro— como un acto solidario con las autoridades de la CDMX, que buscan desahogar la carga vial que seguro habrá con los cerca de 5.5 millones de turistas que ya comenzaron a llegar.

• Fiscalía se pone la camiseta

Nos cuentan que la Fiscalía General de la República, bajo la dirección de Ernestina Godoy, ya también entró en modo mundialista y no para irse a disfrutar las bondades del home office. Todo lo contrario. Nos piden echar un vistazo a las actualizaciones gráficas de su sitio oficial, donde, apenas uno entra, la dependencia ofrece la bienvenida con un apartado dedicado al torneo de la FIFA. El detalle, también nos explican, no es mero ocio. Consciente del tamaño del compromiso que conlleva la organización de la justa deportiva más importante del mundo, la FGR ofrece información sobre cómo denunciar delitos durante la fiesta del futbol. A través de un micrositio, la ciudadanía puede revisar algunas pautas y recomendaciones para disfrutar el juego con seguridad; también hay varios ítems dedicados a nuestros visitantes de otros países, que pueden consultar sus derechos como extranjeros y checar la ubicación de su embajada o consulado, en caso de requerirlo. Nos explican también que el ojo de la Fiscalía no estará ajeno a las inmediaciones de los estadios.