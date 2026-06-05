Protestas de un lado, negativas del otro

Nos piden mirar con atención los planteamientos con los que el Gobierno federal ha querido apostar para alcanzar un mejor entendimiento con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que mantiene plantones, movilizaciones, tomas de casetas, interrupciones a comercios, vandalizaciones y más, en espera de que se cumplan sus demandas. Ayer, las instancias que trabajan en las negociaciones con el magisterio —Segob, SEP e ISSSTE— pusieron en la mesa un plan, nos dicen, novedoso y sin precedentes, que tiene que ver con la creación de una aseguradora pública que permita mejorar las pensiones de maestras y maestros jubilados. Además de esto, la Federación propuso poner cimientos para dar más fuerza a Pensionissste. La empresa de Afore, en la que está inscrita la mayoría de docentes disidentes, debería reconfigurarse para dar mejores garantías de retiro digno a educadores. El detalle, muy lamentable, se nos señala, es que a la Coordinadora se le ven pocas ganas de acceder sobre lo propuesto, pues lo que quieren no es negociar sino ir ganando mientras mantienen la exigencia de eliminar la Ley del ISSSTE de 2007. En fin.