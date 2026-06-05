Parafraseando al expresidente

Vaya jugada discursiva, nos comentan, la que se aventó la senadora emecista Amalia García, al cuestionar el pronunciamiento que emitió el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, quien resurgió el pasado miércoles desde la comodidad de su retiro, para respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum de lo que ve como actos injerencistas desde EU. “El respeto al sexenio ajeno es la paz”, lanzó Amalia, quien por cierto fue compañera de militancia de AMLO en el ahora extinto PRD. Dicen que la también exgobernadora de Zacatecas le recordó a su viejo compañero que aunque él tiene derecho a opinar, las responsabilidades en materia de relación con otros países, como la de dirigirse al mandatario estadounidense, Donald Trump, las tiene exclusivamente la actual Jefa del Ejecutivo. Lo que muchos destacaron, más que la creatividad de García para intervenir la frase del Benemérito de las Américas, es que justamente esta máxima es una de las favoritas de López Obrador, por lo que, nos hacen ver, pudo sentirse como darle una cucharadita de su propio chocolate. Uf.