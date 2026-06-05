Empeora AMLO relación con EU

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

A unas horas de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciara en su mañanera del miércoles que buscaría hablar con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, después del extrañamiento que le hizo al embajador Ronald Johnson por intervenir en asuntos internos del país, su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, difundió un largo mensaje en el que arremete contra el republicano por la “embestida” de su gobierno contra México para respaldarla, lo que empeora la ya difícil relación.

Ella le agradeció ayer desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional no sólo el apoyo y elogio que le dio ese mensaje, sino que le correspondió al presentar una lista de integrantes de grupos criminales que fueron capturados el sexenio pasado, “para rechazar señalamientos que le hacen de su presunta colusión con organizaciones del narcotráfico y de quienes se suman a esa oleada no sólo en contra de éste, sino de la Cuarta Transformación”.

DE ESTO y DE AQUELLO…

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El mensaje del expresidente López Obrador, en el que le tunde a Donald Trump y le reclama que Estados Unidos haya emprendido una ofensiva contra México, directa o indirectamente a través de los integrantes de su gobierno o de los llamados grupos de ultraderecha de su país, con propósitos presuntamente injerencistas de cara a las elecciones del año próximo en nuestro país, lejos de considerarse un respaldo y defensa de la Presidenta Sheinbaum, dificulta más la empañada relación.

En eso coincidieron dirigentes y legisladores de partidos políticos, empresarios y diplomáticos que, como el caso de Arturo Sarukhan, exembajador de México en EU, dijo que en vez de ayudar a la Presidenta, esa carta tensa la relación, en vez de generar una salida por la negativa de extraditar al gobernador de Sinaloa con licencia y ocho de sus colaboradores.

También sostuvo que si la intención del Gobierno y de la Presidenta era buscar en algún momento despresurizar y encontrar una rampa de salida, flaco favor les hizo López Obrador en momentos en que buscaba una comunicación directa con Trump, como ella lo manifestara.

Tras el enésimo encuentro de los dirigentes de la CNTE en la Secretaría de Gobernación y el ofrecimiento de que el ISSSTE fortalecerá el sistema de pensiones, hubo nuevo rechazo, por lo que la amenaza de que “si no hay solución, no rodará el balón” en el Mundial de futbol, sigue vigente.

Parecen próximas las acciones estadounidenses contra Cuba, tras la imposición de sanciones al presidente, Miguel Díaz-Canel, miembros de su familia y de los Castro, y al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cuya respuesta fue que se trata de dañar al pueblo cubano.