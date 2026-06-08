No se ven 5.5 millones de visitantes por ningún lado

Se desinfla la expectativa oficial de un tumultuoso arribo de visitantes al país por motivo de los 13 partidos a realizar en CDMX, Monterrey y Guadalajara: las bajas ocupaciones hoteleras en las tres ciudades (la Sultana del Norte registró un 59%) y la rápida baja de tarifas que previamente se multiplicaron de 3 a 5 veces, materializarían la proyección de Deloitte, que aquí dirige Miguel Millán, de que llegarán unos 836 mil visitantes y no los 5 millones estimados oficialmente.

El director de Sustainable Tourism Advanced Research Center, el experimentado Francisco Madrid, considera que esos 836 mil visitantes estimados es un número alto, por lo que “es más fácil que México gane el Mundial a que lleguen 5 millones de turistas”. Ello no es sólo resultado de la improvisación con que se abordó el compromiso futbolero con la FIFA que dirige Gianni Infantino…, sino también por el abandono del Gobierno federal desde el sexenio pasado a la promoción internacional de los destinos nacionales de esparcimiento, cultura y descanso. Los recursos de promoción se destinaron, por ejemplo, a realizar el sueño ferroviario sureño de Andrés Manuel López, ése que hoy pierde 25 millones de pesos al día.

Según el equipo del economista en jefe de Deloitte México, Daniel Zaga, de los viajeros futboleros, unos 236 mil serán extranjeros y 500 mil nacionales en números gruesos; la aportación al PIB nacional será marginal, 0.14%, aunque habrá oportunidades de negocio. La estimación original del FMI era de 1% del PIB. También la planeación logística y geopolítica (tres países que en 2018 tenían gobiernos mutuamente afines, pero hoy no) y el estrambótico precio de los boletos de acceso ha ido en contra de la alegre numeralia.

Ante la perspectiva de que el aporte mundialista no será tan copioso en cuanto a viajeros, incluso el divertimento social (consumo en restaurantes, camisetas, bares, carnitas asadas y sus respectivas pantallas gigantes), más nos vale aprovechar el escaparate mundialista para promover la “Marca México” especialmente en la inauguración del próximo jueves en el Estadio Banorte, pese al vandalismo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, las obras públicas ejecutadas al vapor y sin planeación debida, así como al abandono de la marca federal.

Aprovechar a manera de promoción la ventana inaugural del Mundial, a nivel de Gobierno federal, le corresponde a la Secretaría de Turismo —pese a su magro presupuesto—, a cargo de Josefina Rodríguez. Obras inconclusas o tropezones en Nuevo León o Guadalajara pueden resultar horriblemente engorrosos para los visitantes. Pero siempre que se contengan y resuelvan los entuertos (y que a continuación se mantenga el ánimo festivo), los viajeros tal vez califiquen sus experiencias como mexican taste y que compartan positivamente en sus redes sociales como turismo de aventura.

Autogol digital. Hablando de redes sociales: qué pena que en el ánimo de un centralismo tipo soviet, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de José Peña Merino haya cancelado la licitación de la frecuencia de 600 Mhz a finales de 2024. Como aquí se informó, la densidad de esa frecuencia habría permitido a los operadores de telefonía móvil ofrecer servicios de conexión de alta velocidad para la selfie y el video en vivo. Lastimita que su entenada, Norma Solano, al frente de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones “liberó” de manera exprés esa frecuencia a un mes del Mundial: ni Altán Redes, a cargo de Zaira Pérez ni Telcel que dirige Daniel Hajj, o AT&T que lleva Mónica Aspe, habrán tenido suficiente tiempo para desplegar una red que habría hecho viral y en vivo millones de experiencias mundialistas.

Ya ni modo, ahí será para la otra.

Femexfut, futuro bursátil. No hay que comer ansias. La Liga BBVAmx y la Femexfut, ambas a cargo de Mikel Arriola, se encuentran en la etapa temprana de colocar parte de sus acciones ahora que está en marcha el plan para su profesionalización como entidad corporativa. Es posible que el año próximo lancen algún tipo de emisión bursátil que permitiría financiar la readquisición de los derechos de transmisión que hoy están dispersos en diversas firmas de telecomunicaciones, para así generar un modelo de negocio tipo europeo. Y no es cualquier cosa: el futbol tiene un valor calculado en 13 mil millones de dólares… más lo que se acumule.

Seneam, ¿otra vez tú? Algo falló en la comunicación entre la torre de control y el sistema de asignación de posiciones en el AICM el jueves pasado por la mañana: un avión de VivaAerobus tuvo un problema de ventilación en pista, para lo cual se le instruyó a otro avión, éste de Air Canada, que lo rodeara para que pudiera seguir su operación… por lo que quedó de frente a la trayectoria de un equipo de Aeroméxico. No pasó a mayores, pues los del Caballero Águila advirtieron oportunamente el obstáculo y lo evitaron holgadamente.

La Agencia Federal de Aviación Civil del General Emilio Avendaño inició una investigación para deslindar responsabilidades y evitar otra contingencia semejante. Quien sabe si se haga dicha investigación. Pero no hay que olvidar que el Servicio de Navegación en el Espacio Aéreo Nacional (Seneam) que dirige Javier Alonso Vega Dour, opera con 834 computadoras viejas que, además, por falta de pago, están en vías de serles embargadas.